1900公頃彰化交流道特定區解編有望 明年上半年辦公展

面積達1900多公頃、涵括彰化市、和美鎮、花壇鄉、秀水鄉等四個鄉鎮的高速公路彰化交流道特定區，嚴重影響地方發展，廿多年來，地方一直期待解編，而關係解編的「彰化交流道附近特定區計畫都市計畫第四次通盤檢討」案，將依法採區段徵收方式開發，預計在明年上半年正式對外公開展覽與公展說明會，取得重要進展。

彰化交流道特定區解編與彰化東區擴大都市計畫、彰化市鐵路高架化同是彰化人期待解決的「懸案」，如今彰化市鐵路高架化可行性評估已獲行政院核定邁出一大步，東區擴大都市計畫目前由內政部區域計畫委員會審議中。如今彰化交流道特定區通盤檢討案如果順利完成公展與說明會，即會進入彰化縣都市計畫委員會審議，獲得通過，即可進入內政部都市計畫委員會審議階段。

建設處指出，關於「彰化交流道附近特定區計畫都市計畫第四次通盤檢討」，行政院79年4月22日函示：「凡都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為建築用地時，一律採區段徵收方式開發」，因此，此區無論公辦或自辦都市計劃，依法令一律採區段徵收方式開發。

高速公路特定區解編政策都是包括縣長王惠美及歷任縣長、市長的重要政策 ，縣府建設處今天表示，特定區的啟動權在彰化縣政府，區域內的鄉鎮市公所則有建議權，王惠美縣長上任尤其積極，縣政府在2019年5月正式啟動「高速公路彰化交流道附近特定區計畫」第四次通盤檢討作業，加速解編交流道特定區內農地，如今取得重要進展。

高速公路彰化交流道特定區範圍橫跨彰化市、和美鎮、花壇鄉、秀水鄉等四個鄉鎮，精省後，依都市計畫法規定改由彰化縣政府為該計畫擬定機關，且由縣府辦理該通盤檢討案的擬定、變更、發布及實施，本地區依行政院79年4月22日函示：「凡都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為建築用地時，一律採區段徵收方式開發」。

建設處所提「高速公路彰化交流道附近特定區第四次通盤檢討案」，預計在明年年上半年正式對公開展覽與公展說明會，屆時縣府將針對計畫內容提出相關建議，目前正蒐集各界提供意見與資訊，民眾如有相關建議方案也可以提供縣政府參考。

本計畫內，大面積農業用地變更須依規定以區段徵收辦理開發，並要區域內地主參與意願的調查評估後才能提出辦理開發事宜，縣府將更審慎評估適當區位及開發內容，將考量土地使用現況、交通區位、研析地區優劣勢情形，其重點內容有五項：

1. 金馬路兩側部分農業區將依地方發展需求檢討調整更適用的分區使用

2. 原有六處產業發展地區依產業需求檢討可開發面積與範圍。

3. 檢討既有附帶條件地區，減少土地限建限制，協助地方儘速整合開發。

4. 依發展需求修正土地使用分區管制要點。

5. 依各機關使用需求，檢討公共設施劃設情形。