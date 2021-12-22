直銷協會召開第17屆會員大會 如新台灣總經理張雅婷連任理事長

直銷協會常務監事陳俊霖致贈交接禮予新任理事長張雅婷。 圖／直銷協會提供

中華民國直銷協會在台成立31年，旨在凝聚產業共識，創造共榮。日前，直銷協會召開第17屆會員大會，以「商德領航，e起超越」為主軸，並進行理監事改選，最終由如新台灣總經理張雅婷連任第17屆理事長，持續推動產業前進的力量。雖2020年起疫情肆虐台灣，直銷產業仍交出漂亮的成績單，2020年產業營業額近千億，再創新高；此外，直銷協會推動商德教育不停歇，即便在三級警戒下仍積極以線上方式推出多檔膾炙人口的商德活動，不僅精準掌握數位化趨勢，更讓人看見直銷從業人員的自律精神。而新任理事長就任後也將持續與理監事們(表一)共同努力、推動會務，於新的一年引領產業永續發展。

第16屆暨17屆直銷協會理事長張雅婷表示:「迎接後疫情時代，我們深信『數位化』是產業成功轉型的關鍵，協會將積極推動線上線下資源整合，並在人人皆是自媒體的時代，持續著力於提升產業正面形象。秉持誠信精神、維護顧客及直銷夥伴的權益，永遠是產業長期發展之本。新的一年，即使有許多障礙需要跨越，但協會正值31歲的『青壯年』，相信我們有足夠的經驗、創意與應變力迎接新的挑戰，再創產業高峰！」

細數疫情下的產業榮光 會員大會正式揭幕 直銷產業在台發展已40年，從業人口占全台近15%，據世界直銷聯盟報告顯示，2020年台灣銷售額超過44億美元，名列全球第十大市場。台灣公平交易委員會更於今年八月公布「2020年多層次傳銷事業經營發展狀況調查結果」，多層次傳銷事業營業總額高達980億元，年成長4.78%。對此佳績，理事長張雅婷表示：「雖這兩年疫情衝擊全球經濟，但直銷產業展現前所未有的應變力與速度，也同時激發了我們改變的潛能。大環境的改變使所有人必須順應趨勢並迅速反應，而以『人』為本的直銷產業相對擁有極大優勢，善用數位工具掌握速度和廣度，在打造個人品牌之餘，也在人心疏離之際，建立起有溫度的連結。」

積極線上推廣商德教育 關注傳銷修法議題 商德約法為直銷協會所遵循的核心圭臬，不僅展現直銷人員的自律精神，亦體現永續的經營理念。儘管疫情嚴峻，直銷協會以創新有趣的方式推廣商德，將無法舉辦的線下活動轉為線上進行。今年協會與台北曲藝團跨界合作，於粉絲專頁上線「今日說商德」系列影片，透過相聲表演傳達商德約法的精隨，成功吸引1.5萬名民眾觀看，逾百位粉絲留言分享彼此的觀點。同時，直銷協會亦舉辦「商德大哉問」知識問答的抽獎活動，以寓教於樂的方式，吸引民眾主動了解商德約法。此外，直銷協會於今年五月聽聞立法院擬修法後，即建議傳銷管理法規應優化現行「報備制」，使國家財政、消費者權益與產業發展得以正向提升，成為產業真正進步的力量，盼能以協會之力，為消費者及從業人員開創更完善安全的傳銷環境，持續創造產業榮景。

直銷協會推出「今日說商德」系列影片，透過相聲表演傳達商德約法的精隨。 圖／直銷協會提供

心繫台灣疫情 善盡社會企業責任直銷協會亦善盡企業社會責任，積極推動公益活動，以實際行動回饋大眾。於台灣今年疫情嚴峻時，也期望能為社會盡一份心力，因此直銷協會於七月分別捐贈3千餘件醫療用防護衣及1萬個N95口罩予台北市政府各局處防疫人員及新北市政府消防局，為第一線防疫人員加油打氣。此外，協會亦有感於疫情嚴重影響各行各業，為協助弱勢朋友以自身之力突破困境，以「授之以漁」的精神攜手喜憨兒基金會開設「微光咖啡快閃店」，並號召志工到場一同義賣愛心咖啡。協會除將當日販售之所得全數捐贈予喜憨兒基金會外，更加碼新台幣十萬元作為「為彼此加油 韌性憨兒向前衝」計畫基金，支持憨兒夥伴就業以翻轉命運。

回顧2021年協會走過的點點滴滴，持守直銷產業最珍貴的、人與人間的情感交流，彼此連結，以商德為本、以數位科技為助力，一起超越。展望明年，協會盼與各會員公司先進們齊心努力，打造直銷產業下一個新榮景。