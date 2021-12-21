陽明交大產學創新研究學院揭牌 施振榮：培育未來人才

陽明交大「產學創新研究學院」今（21）日揭牌，宏碁集團（2353）創辦人施振榮表示，在立法院通過產學創新條例下，未來透過產學共創的新機制，政府與產業界攜手挹注資源，將可為台灣轉型升級培育未來需要的人才，並在校園打造產業3.0研究園區，讓台灣未來更上層樓。

陽明交大今天舉辦「產學創新研究學院」揭牌典禮，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠、新竹市長林智堅與及產業界代表都出席這場盛會，會後施振榮有感而發表示，台灣要持續提升產業競爭力，才能對世界做出更多貢獻。

他指出，立法院今年通過產學創新條例後，台成清交都積極推動成立創新學院並展開招生，最大的特色在於培育產業人才的所需經費，將由國發基金與產業界各半，一方面可以解決產業界人才不足的燃眉之急；另一方面也期待藉由建立產學共創的新機制及新組織文化，讓學術界與產業界攜手為台灣的轉型升級做出貢獻。

施振榮表示，成立產學創新研究學院只是開始，未來很重要的是在教育部主導下推動研究型校園成為分散式模式的「產業3.0研究園區」。台灣產業園區的發展，最早可以追溯到1966年由經濟部啟動設立的「加工出口區」（產業1.0園區），之後在1981年由國科會（現為科技部）發起設立的「科學園區」（產業2.0園區）。

施振榮指出，且為了讓台灣未來發展更上層樓，產業3.0研究園區要整合校園內的研究腦力與研發能量，不需要設立工廠，需要的是高級研發人員，在這裡的研發智財本身可以朝國際化發展，或建立服務平台也可以國際化；另外也可以在台灣優勢的製造基礎上，替硬體加值。

因此，他特別提出呼籲，面對未來要有產學共創的新思維，同時也要建立起產學共創的新機制，將力量集中，產學創新研究學院的揭牌只是跨出重要的第一步，未來研究型大學需要資源才能不斷創新研發，在提升學術水準外，並提升對產業的影響力。政府的資源有限，因此要結合產業界的資源，一起攜手面對未來的需求，資源使用的效益會更好。

施振榮表示，過去民主政治的發展，比較著重在資源的分配，但因為沒有創造新價值，所以沒有創造出更多資源，能分配的資源終究有限。此次立法院通過產學創新條例，相信可以預期藉由產學攜手共創，未來將會創造出更多能量與資源。