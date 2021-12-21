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花東地區鐵路雙軌電氣化全面啟動 預計明年底展開施工

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台鐵花蓮站至知本站間的花東鐵路雙軌化計畫，涵括花蓮縣至台東縣，總經費456.27億元，期程自2021年5月至2028年4月。圖/鐵道局提供
台鐵花蓮站至知本站間的花東鐵路雙軌化計畫，涵括花蓮縣至台東縣，總經費456.27億元，期程自2021年5月至2028年4月。圖/鐵道局提供

花東鐵路於2014年6月完成階段性電氣化通車目標，透過電氣化已讓東部鐵路快捷化並提升鐵路運能，促進當地觀光與帶動東部經濟發展，在前述鐵路建設推動之基礎下，因應花東地區未來不斷增加的運輸需求，加強台鐵花東鐵路運輸能量，並兼顧環境永續與觀光發展，於去年8月通過環境影響評估後，行政院於今年4月核定本花東鐵路雙軌化計畫，以滿足民眾返鄉及觀光需求。

交通部鐵道局表示，本計畫範圍自台鐵花蓮站至知本站間，涵括花蓮縣至台東縣，總經費456.27億元，期程自2021年5月至2028年4月。主要工程內容係對仍為單軌路線進行雙軌化、各站場配合雙軌化予以再改善，更針對涉及鐵路營運安全之128座老舊橋梁強化或改建、且一併就13處小曲線半徑予以改善及更新號誌系統。

目前本計畫已開始辦理土建及系統機電工程之基本設計，並已完成現地補充測量、地質及管線等調查作業，明年初即將展開細部設計與施工標發包，預計於明年底可進入實質施工階段，目標係於2027年10月全線通車；這計畫必需維持既有單線之花東線正常營運，故大部分工作需於夜間施工，更要納入邊坡監測、異物入侵等先進之安全防護措施，困難度極高。

鐵道局說，本計畫完成後之效益包括：

1.提升效率：雙線運轉降低延誤的衝擊，班次可從目前的三至四班增至七至八班、且縮短待避交會時間。

2.互為備援：提高事故容受力，維持穩定的運輸服務。

3.擴充運能：行車時間縮短、班次增加，可大幅提升區內與聯外運輸需求，解決一票難求問題，更可帶動花東地區之觀光與經濟發展。

觀光 鐵道

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