兆元產業成型！iASIA聯盟會員達45家 研華、西門子入列

台灣電路板（PCB）在全球市佔率是全球第一，也是我國第三大的電子產業，iASIA聯盟總召暨迅得（6438）總經理王年清表示，有感於現今PCB產業機台設備，普遍欠缺標準化的公版數據與資訊模型，導致數位轉型不易。因此，自去年底攜手45家PCB產業廠商成立iASIA聯盟，共同制訂PCB資訊模型，解決產業推行智慧製造時在數據採集標準化與數據應用處理的困擾，並鏈結經濟部技術處支持法人開發的智慧機械雲平台，加速PCB產業升級數位化、智慧化，縮短數位轉型時程，搶攻國際市場。

台灣電路板協會（TPCA）攜手PCB產業自發性成立的智慧自動化系統整合聯盟（簡稱iASIA聯盟）及在經濟部技術處支持工研院開發的智慧機械雲研發團隊，今（21）日共同宣布成軍，協助業者完善數位化能力。成員組成包含擔任總召集人的迅得機械及45家PCB設備商、系統整合商、應用軟體開發商、產學研界顧問等，再加上學界團隊陽明交大、中央、中原、元智等，整合工研院機械領域研發能量一起推動，凝聚產業共識，制定電路板產業資訊公版模型，為PCB智慧製造里程立下跨域合作新典範。

工研院機械與機電系統研究所所長胡竹生表示，臺灣PCB產業在2020年總產值已突破兆元，是全球最大的PCB產業鏈，上下游包含電路板廠、設備商、材料商、化學藥品商、代工廠，導入智慧製造挑戰性高。對此，工研院過去有制定PCB產業通訊協議標準、開發智慧機械雲平台協助業者轉型的經驗，以及與TPCA協會、自動化設備廠迅得機械多年的合作默契等，這些都有利於PCB廠商建立資訊模型公版，讓不同廠家（相同設備）都可以使用同一個APP，進而在未來建立供應鍊串接、設備資訊共享與資料快速轉移傳遞等數位化服務，補足PCB產業數位轉型的最後一塊拼圖。

目前iASIA聯盟正式會員累計45家，含括PCB設備商、系統整合商、應用軟體開發商、產學研界顧問等，國內指標設備大廠包括：迅得機械、群翊工業、科嶠工業、川寶科技、牧德科技，以及國際大廠商矽美科（Cimtrix）、 瑞典商北爾電子（Beijer Electronics）、台灣西門子（Siemens Taiwan）、研華科技（Advantech）（2395）、精誠資訊（SYSTEX）等。