王品旗下「萬鮮」射三箭 商品賣進美國連鎖超市

王品（2727）旗下萬鮮公司去年開始積極經營冷凍、常溫食品市場，今年營業額已逾億元，萬鮮副總周佳穎表示，萬鮮明年將透過增加冷凍食品品項、擴大通路，以及拓展海外市場做為擴大營運的三大動能，目標明年營業額翻倍成長。其中，在海外市場的布局上，今年第3季已有食品外銷到美國量販超市。

萬鮮以王品集團旗下餐飲品牌跨入冷凍、常溫食品市場，目前計有石二鍋、青花驕、聚、陶板屋、原燒、舒果、王品嚴選等七品牌，已有相關食品進入通路市場販售，包括石二鍋的「丸子三兄弟」、「鍋底四姊妹」，以及陶板屋的甜品、冰沙，還有原燒的燒肉醬、舒果的沾淋醬等。

周佳穎表示，目前萬鮮上架到通路的品項數已擴充到逾20支產品，以石二鍋的商品最多，明年將持續擴展品項，也會有新的品牌加入。由於目前多數是季節性商品，如鍋物相關等，未來計畫開發的方向朝向每日生活所需的長銷型商品，以增加採購頻率。

在通路方面，萬鮮旗下商品已進駐到各業態主力通路，包括超商有7-ELEVEN、全家、Hilife，超市有全聯、美廉社，量販則有好市多、家樂福、大潤發、愛買。在網購、外送平台方面，亦與momo、PChome、foodpanda、Coupang有合作。周佳穎表示，將會持續擴大和通路的合作，包括導入的品項與不同溫層的產品都會持續增加。

此外，看好美國華人市場，萬鮮今年7、8月時與代理商合作，出口兩款冰沙產品，近日已上架到美國的連鎖與非連鎖超市，由於美國對台灣冰品青睞度頗高，銷售狀況不俗，未來計畫將更多的甜品外銷到當地市場，也會持續評估進入其他海外市場。