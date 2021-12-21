林伯豐指勿過度依賴燃氣 沈榮津：能源轉型必要途徑

工商協進會理事長林伯豐表示不能過度依賴仍會排碳的燃氣發電， 行政院副院長沈榮津今（21）日表示，這是能源轉型的必要途徑，民眾需要政府在穩定供電及環境保護之間，取得最佳平衡點。

沈榮津今日率經濟部長王美花、文化部長李永得、環保署長張子敬、內政部次長花敬群、外交部次長田中光、交通部次長陳彥伯、衛生福利部次長薛瑞元、財政部次長李慶華、國發會副主委施克和及金管會副主委蕭翠玲等人，出席中華民國工商協進會工商早餐會。

林伯豐在會中提及淨零碳排、能源轉型等議題，沈榮津表示，蔡總統已宣布「2050淨零排放」目標，為此，《溫室氣體減量及管理法》於今年10月21日進行修正預告，將上述目標入法，政府將盡速完成修法送立法院，預計明年上半年前提出相關路徑規劃，落實永續發展。

對於林伯豐所提能源配比的燃氣部分，沈榮津認為這是能源轉型的必要途徑，民眾需要政府在穩定供電及環境保護之間，取得最佳平衡點。而為確保供電穩定，政府將督促台電大潭8、9號機組如期完工，提高全廠總發電量，從供給面及需求面強化管理。

沈榮津也談及美國豬肉議題，強調政府向來秉持兼顧人民健康、國際標準和科學證據的原則，而此次公投結果亦顯示，民眾已逐漸可以理解國際標準，並願意接受科學證據，此將有助於臺灣爭取加入國際組織。