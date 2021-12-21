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憂通膨讓企業獲利歸零 工商早餐會提出17項提案

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
工商協進會理事長林伯豐 記者曾原信／攝影
工商協進會理事長林伯豐 記者曾原信／攝影

工商協進會今（21）日舉辦工商早餐會，理事長林伯豐指出，國內企業面臨通膨讓獲利歸零的隱憂，還要憂慮碳費、耗水費、升息、匯率波動對成本及獲利的影響。尤其是耗水費僅針對產值占全國生產毛額31％、但用水量不到10％的工業用水課徵，有失公允。

工商協進會今日上午舉行工商早餐會，由林伯豐、行政院副院長沈榮津共同主持，經濟部長王美花、環保署長張子敬、文化部長李永得等部會首長出席。

林伯豐在致詞中表示，台灣目前正面臨著經濟發展隱憂，2022年國內外經濟前景仍具不確定性，各國加速淨零碳轉型，COP26達成削減燃煤發電，APEC呼籲凍結國際化石能源補貼，台灣未來不能過度依賴仍會排碳的天然氣。

他表示，國內企業面臨通膨讓獲利歸零的隱憂，還要憂慮碳費、耗水費、升息、匯率波動對成本及獲利的影響。尤其是耗水費僅針對產值占全國生產毛額31％、但用水量不到10％的工業用水課徵，有失公允。

林伯豐也強調，兩岸經貿交流熱絡，出口比重高達42%，但官方至仍仍為零互動，台商憂慮兩岸政治僵局對經營環境的影響。

因此，工商協進會分別從完善低碳基礎建設、提升數位競爭力、強化經濟成長動能三個面向，向政府提出17項提案、60點建議。林伯豐說明：

一，在完善低碳基礎建設部份，應公布2050淨零排放路徑圖，建置碳定價與碳盤查體系；其次是檢討能源轉型政策、確保供電穩定，擴大再生能源建設並合理化其價格。

二，在提升數位競爭力部份，產創條例增列金融專條，協助金融業數位轉型；同時要推動文創結合科技跨界加值。

三，在強化經濟成長動能部份，政府應積極洽簽雙邊/多邊經貿協定，扶持企業參與關鍵產業供應鏈；其次是鬆綁不合時宜之金融監管措施，研擬境外資金匯回專法2.0；最後是持續觀光產業紓困振興，有條件鬆綁國際商務交流方式。

林伯豐表示，政府應傾聽民意，人民才會支持政府，工商界希望政府維持台灣經濟持續成長，穩定供電營造良好投資環境，釋出善意維持兩岸和平穩定發展。

林伯豐

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