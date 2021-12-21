新版生技條例三讀通過 擴大租稅優惠、落日延長

立法院院會今（21）日三讀通過《生技醫藥產業發展條例》修正案，將施行期限延長十年至2031年止，將再生醫療、精準醫療、數位醫療、新劑型製劑，以及新增的創新技術平台，及受託開發製造（CDMO）生技代工業均納入適用範圍。

原本的《生技新藥產業發展條例》將於2021年底落日，行政院為此提案修法，以生技新藥條例為基礎，新增再生醫療、精準醫療、數位醫療三大獎勵適用範圍。另為打造生技界的護國神山，也將委託開發與製造（CDMO）納入適用範圍。

而在立法院協商該案時，民進黨立法院黨團主張，將「創新技術平台」新增納入租稅優惠適用範圍，而該案業經朝野協商後，決議將此條文保留至今日立法院院會表決處理。

立法院今日於院會中，三讀通過生技醫藥產業發展條例修正案，將原生技新藥條例法案更名並延長租稅優惠期間十年至2031年底為止，為鼓勵促進異業整合及跨域合作，修正案將再生醫療、精準醫療及數位醫療納入適用範圍。

此外，為鼓勵業者研發高技術門檻且有臨床使用需求的藥品，三讀條文也增訂新劑型製劑的適用，並且為打造生技界的「護國神山」也將CDMO生技代工業，納入適用範圍。

在投資抵減優惠部分，三讀條文新增規定，生醫公司投資於生產製造所使用的全新機械、設備或系統，其支出金額在同一課稅年度內合計達1,000萬元以上、10億元以下，可選擇抵減當年度營所稅額5%，或分三年抵減3%，每年最高抵減稅額30%。

研發支出投資抵減率部分，將從目前的35%調降為25%，原因是營利事業所得稅已從25%降至20%，抵減率應調降，且產創條例抵減率僅15%，考量生技條例特性給予25%，已算是相對優惠。

關於在修法最後關頭納入的創新技術平台試用部分，三讀條文明定，此將限縮於新藥、新劑型製劑，以及再生醫療的研發製造，且必須通過審核，具有高度研發風險、關鍵性、創新性的產品或技術。