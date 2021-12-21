立院三讀通過 當沖降稅減半優惠延長3年

立法院今三讀通過「證券交易稅條例」部分條文，當沖降稅減半優惠延長3年，實施至民國113年12月31日，稅率維持1.5‰。

行政院院會今年8月19日通過證券交易稅條例第2條之2、第3條修正草案，將優惠延長3年，實施至113年12月31日，稅率維持1.5‰，函請立法院審議。行政院長蘇貞昌當時表示，此次修法將現股當沖降稅措施延長3年，有助台股持續活絡，促進證券市場長遠發展，帶動經濟成長。

國民黨立委曾銘宗、張育美、魯明哲、民進黨立委沈發惠、陳亭妃、王美惠等人也都分別領銜提出修法版本，民眾黨團也有提案。立法院長游錫堃12月14日召集朝野黨團協商達成共識，決議依照行政院版本通過。

行政院當時公布的修正要點有，條紋第2條之2中，同一證券商受託買賣或證券商自行買賣現股當日沖銷交易，證券交易稅稅率為1.5‰之施行期限延長至113年12月31日止，並明定適用該稅率之股票交易應遵行之作業規定。條文第3條修正代徵人代徵稅率之法條依據。

行政院當時發新聞稿指出，現股當沖證券交易稅調降措施自106年4月實施迄今，現股當沖占上市櫃股票成交值持續上升，由105年的1成，現已達4成以上，股市成交值也倍數成長；證交稅從105年的709億元，增至109年的1506億元，今年前7個月的證交稅收已達1708億元，顯見該措施相當程度達到提升市場交易量能及流動性的政策目的。