快訊

瑞典「滋事型」藝術家？令人討厭的維爾斯的一生

立法院三讀！當沖降稅至千分之1.5「再延長三年」

新版生技條例三讀！ 落日延長、擴大租稅優惠範圍

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
立法院會上午三讀通過生技新藥產業發展條例修正案，國民黨立委手持「台灣拚生技、打照新護國神山」等標語合影。記者曾學仁／攝影
立法院會上午三讀通過生技新藥產業發展條例修正案，國民黨立委手持「台灣拚生技、打照新護國神山」等標語合影。記者曾學仁／攝影

立法院院會今三讀通過新版「生技醫藥產業發展條例」，延長落日時間至民國120年底，將新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療、創新技術平台、其他策略及受委託開發與製造（CDMO）等生技醫藥產品產業納入獎勵範圍，給予研發、機械設備及投資等租稅誘因。

經濟部指出，修法方向為促進我國生技醫藥產業發產，結合國醫療技術與資通訊技術的優勢，透過租稅優惠之措施，導引國內發展新興之生技醫藥產品，並強化我國戰略防疫物資的開發，同時朝向研發與製造並重，期能將生技醫藥產業打造成為帶動經濟轉型的主力產業。

「生技醫藥產業發展條例」原名為「生技新藥產業發展條例」，配合適用產業範圍，修正法案名稱，並將新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療、創新技術平台及其他策略生技醫藥產品產業納入適用產業範圍，條例原在今年底落日，修正後將施行期限延長至民國120年底。

修正內容包括，鑑於專職研究發展人員培訓對公司研究與發展有助益，且可納入研究發展支出，爰刪除人才培訓支出抵減；將研究與發展支出投資抵減率由35%修正為25%。增訂生技醫藥公司投資於生產製造所使用之全新機械、設備或系統，其支出金額於同一課稅年度內合計達台幣1000萬元以上、10億元以下範圍，得抵減應納營利事業所得稅額。增訂其投資生技醫藥公司每一年度得抵減總額，以不超過營利事業當年度應納營利事業所得稅額50%為限。

修正內容也包括，增訂其投資生技醫藥公司每一年度得抵減總額，以不超過營利事業當年度應納營利事業所得稅額50%為限，並增訂營利事業投資受託開發製造之生技醫藥公司，應為未上市、未上櫃公司，或自設立登記日未滿10年之上市、上櫃公司。增訂個人股東現金投資未上市或未上櫃之生技醫藥公司，於同一生技醫藥公司達100萬元以上取得新股且持股滿3年，得就投資金額50%限度內，自當年度起二年內減除所得額。該個人每年得減除之金額，合計以台幣500萬元為限。

另為提高生技醫藥公司社會責任之意識，條文也增訂生技醫藥公司最近三年違反環境保護、勞工或食品 安全衛生相關法律且情節重大者，不得申請第五條及第六條租稅優惠，並應停止及追回該租稅優惠。

生醫示意圖。報系資料照
生醫示意圖。報系資料照

生技 所得稅

延伸閱讀

南台科大博士生蘇健平獲獎無數 再獲技職之光表揚

生醫創新技術平台 擬適用優稅

證交所編永續報告書 訂新規

立院朝野協商達共識 當沖證交稅率延長3年

相關新聞

新版生技條例三讀！ 落日延長、擴大租稅優惠範圍

立法院院會今三讀通過新版「生技醫藥產業發展條例」，延長落日時間至民國120年底，將新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫...

立法院三讀 當沖降稅至千分之1.5再延長三年

立法院今（21）日於院會拍板三讀《證券交易稅條例》修正案，確定當沖降稅延長三年，當沖交易證交稅稅率，減半至千分之1.5延...

外銷訂單創新高 連21紅

經濟部統計處昨（20）日公布11月外銷訂單為655億美元，創歷年單月新高，年增13.4%，摘下「連21紅」；累計今年前1...

立院三讀通過 當沖降稅減半優惠延長3年

立法院今三讀通過「證券交易稅條例」部分條文，當沖降稅減半優惠延長3年，實施至民國113年12月31日，稅率維持1.5‰。

工商早餐會提3大面向17項提案 林伯豐批耗水費不公

工商協進會今天舉行工商早餐會，理事長林伯豐從完善低碳基礎建設、提升數位競爭力、強化經濟成長動能等3個面向，提出17項提案...

A380超級客機的華麗失敗 空巴只打上半場好球 遭金融海嘯打趴、新冠疫情「絕殺」

12月16日，最後一架A380由德國漢堡飛往杜拜，交給阿聯酋航空（Emirates），使這種史上最大客機的產量在251架定格。從2007年第一架交貨，生產線只維持14年，由於打平研發成本約需400架，粗估損失100億歐元。更慘的是新冠肺炎肆虐，各航空公司手頭還很新的A380機隊，面臨大規模提前除役。亞太地區有8家業者引進72架A380，目前維持飛行的只剩8架。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。