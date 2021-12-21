新版生技條例三讀！ 落日延長、擴大租稅優惠範圍

立法院院會今三讀通過新版「生技醫藥產業發展條例」，延長落日時間至民國120年底，將新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療、創新技術平台、其他策略及受委託開發與製造（CDMO）等生技醫藥產品產業納入獎勵範圍，給予研發、機械設備及投資等租稅誘因。

經濟部指出，修法方向為促進我國生技醫藥產業發產，結合國醫療技術與資通訊技術的優勢，透過租稅優惠之措施，導引國內發展新興之生技醫藥產品，並強化我國戰略防疫物資的開發，同時朝向研發與製造並重，期能將生技醫藥產業打造成為帶動經濟轉型的主力產業。

「生技醫藥產業發展條例」原名為「生技新藥產業發展條例」，配合適用產業範圍，修正法案名稱，並將新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療、創新技術平台及其他策略生技醫藥產品產業納入適用產業範圍，條例原在今年底落日，修正後將施行期限延長至民國120年底。

修正內容包括，鑑於專職研究發展人員培訓對公司研究與發展有助益，且可納入研究發展支出，爰刪除人才培訓支出抵減；將研究與發展支出投資抵減率由35%修正為25%。增訂生技醫藥公司投資於生產製造所使用之全新機械、設備或系統，其支出金額於同一課稅年度內合計達台幣1000萬元以上、10億元以下範圍，得抵減應納營利事業所得稅額。增訂其投資生技醫藥公司每一年度得抵減總額，以不超過營利事業當年度應納營利事業所得稅額50%為限。

修正內容也包括，增訂其投資生技醫藥公司每一年度得抵減總額，以不超過營利事業當年度應納營利事業所得稅額50%為限，並增訂營利事業投資受託開發製造之生技醫藥公司，應為未上市、未上櫃公司，或自設立登記日未滿10年之上市、上櫃公司。增訂個人股東現金投資未上市或未上櫃之生技醫藥公司，於同一生技醫藥公司達100萬元以上取得新股且持股滿3年，得就投資金額50%限度內，自當年度起二年內減除所得額。該個人每年得減除之金額，合計以台幣500萬元為限。