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太陽光電協會：快速建構再生能源發電 解決缺電疑慮

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

針對上周六（18）日公投結果，台灣太陽光電產業協會表示，人民再次用選票表達了對於核四安全的疑慮且是四個議題中同意與不同意差距最大的，也讓朝野都能夠了解台灣能源已經沒有退路了，積極建構再生能源將是最快速且能補足企業對綠電需求的不二法門。

台灣太陽光電產業協會理事長暨中美晶董事長徐秀蘭表示，台灣經濟以外銷導向，在世界主要廠商或品牌如台積電、APPLE、NIKE、H&M等，無論手機、運動鞋、衣服等品牌都加入了RE100，台灣企業幫這些大品牌代工也都會被要求使用再生能源，台灣將嚴重缺乏再生能源。此次公投後，政府對於發展再生能源應該會有更積極的作為，而身為台灣再生能源最重要的一環太陽光電的產業協會，一定全力支持政府發展太陽光電建置，補足台灣尖峰用電，也積極儘快補足產業對於再生能源的需要。

政府目前太陽能政策只公布到2025年的目標設置量，對於2025年以後的設置量規劃一直沒有訂出，但台灣要在2050年達到淨零碳排，台灣需要更多的再生能源，期待政府應該訂出未來30年的各類再生能源設置目標量，讓產業及民眾知道，唯有全民一起努力才能達到能源全面轉型的目標。

台灣太陽光電產業協會表示，政府有了再生能源目標後，由於台灣再生能源發電業及再生能源售電業有開放民間經營，但輸配電業並無開放民間經營，因此補助輸配電業並不會有圖利廠商的問題，建議政府將2025年以後要用到的饋線都先請台電安排好，而躉購費率中可以把企業不需要支出的這部分成本扣除，躉購費率也可降低，更可以針對政策未雨綢繆，把環境建構好。

太陽光電 再生能源 公投

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