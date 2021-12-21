彭博：Fed肯定美國經濟前景 股票型資產吸金

聯準會決議自明年一月起將每月縮減購債規模提高至300億美元，利率點陣圖顯示明年可能升息三碼，而Omicron病毒在全球蔓延，多國提高防疫限制，輝瑞表示新冠疫情可能要到2024年才結束，加上美國擴大對34家中國企業進行制裁加劇美中緊張關係擔憂，全球股市近週下跌1.53%。

依據彭博資訊統計，截至2021/12/17過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流入812億美元，主要流入美國股市691億美元，累計今年來淨流入整體股票型ETF逾兆美元，其中過半流入美國股票型資產，全球、中國、亞太、新興市場及歐洲股市近週則分別有55億、23億、16億、14億及6億美元資金淨流入，而拉美及日本股市則分別為2.9億及2.6億美元資金的淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，本週適逢耶誕假期、整體股市交投將較為清淡，也須關注各國歡慶耶誕佳節同時的Omicron疫情發展，投資人將持續消化疫情、通膨、景氣和主要央行貨幣政策轉趨鷹派的影響，盤面欠缺主流下股市高檔震盪難免，下檔留意重要均線支撐。根據彭博資訊最新美國經濟月度調查，經濟學家預期美國第四季經濟成長率為6%、2022年上半年可望維持3.7%穩健增長，高於前次經濟循環平均2.3%增長速度，而聯準會關注的PCE通膨指標預估2022年第一季達到4.9%高峰，之後逐季放緩至第四季的2.5%，若未來通膨走向符合預期，可望降低聯準會激進升息的擔憂，延續景氣擴張和股市的多頭循環。

面臨短期震盪、中長期景氣展望正向的環境，建議投資人可趁短線波動期間擇優加碼股票，看好具備長線數位轉型趨勢商機的科技產業，受惠全球減碳政策發展的基礎建設產業，或是評價面相對便宜且經濟回溫的新興亞洲小型股票型基金，擔心短線波動者可適度納入防禦配置，首選高信評且具備改革題材的波灣債券型基金，或是產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯正面看待2022年科技產業投資前景，持續看好數位化轉型的巨大投資潛力，鎖定與數位轉型相關的十大子主題，包括人工智慧/機器學習、新商務、雲端運算、數位媒體轉型、數位客戶互動、金融科技/數位支付、物聯網及5G、電氣化及自動化、網路安全、未來工作。其中，雲端運算的採用除了是企業保持領先地位的重要途徑，近期市場熱議的元宇宙概念要實現，也有賴雲端運算提供更強大的運算力支持，預期雲端運算至少是一個三兆美元的市場。截至2021年十月底基金在軟體與服務股配置比重約五成，並精選半導體和網路股佈局。

美盛基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，基礎建設向來被視為高股利、抗通膨、防禦色彩、以及和傳統股債資產相關性低的資產類別，隨著全球致力於朝2050年淨零排放目標邁進，將為基礎建設投資帶來額外的成長動能，目前是2006年開始職業生涯以來對基礎建設產業前景感到最振奮的時刻。基礎建設的營運多數受到法令監管或特許經營權契約中所規範，全球朝低碳經濟轉型趨勢將帶動基礎建設公司的受監管資產基礎顯著成長，著眼目前基礎建設類股評價面仍處相對便宜，建議投資人可積極參與基礎建設產業的長線商機。