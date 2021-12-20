回歸勞基法！明年元旦起勞工值日夜 老闆要給加班費

勞動部今（20）日表示，過去雇主常請勞工於正常工作之外「值日夜」，自明(2022)年元旦起，勞工值日夜將視為工作時間，若超時要給加班費；勞動部表示，值日夜計入工時，將列為明年勞檢重點，違者可罰2至100萬元。

勞動部已公告，實施長達逾36年之久的「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」將自明年元廢止。換言之，值日（夜）工作回歸《勞動基準法》工時規定。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，「事業單位實施勞工值日（夜）應行注意事項」訂於1985年，當時民間工廠或公營事業於每日下班後或是假日期間，常需要有人留守顧廠房或巡察，或負責接電話，因此常安排員工輪流值日夜。由於值日夜的態樣有別於平日工作，員工輪流像值日生一般，所以歷來都未被視為工作時間。

他進一步指出，該注意事項規定，勞工值日夜，雇主要給津貼。至於津貼要給多少，由勞資協商，沒有強制規定，因此出現雇主給300元、500元，甚至有給一小時30元，遠低於《勞動基準法》加班費規定。

勞動部曾在2019年3月修正注意事項，增訂值日夜津貼建議數額，宜不低於每月基本工資除以240再乘以值日（夜）時數；同時，預告2022年起該注意事項將停止適用。換言之，亦給了業者兩年多的緩衝期。

勞動部強調，自明年起，「值日夜」回歸《勞動基準法》上「工作時間」的意涵，若超過八小時，進入延長工時就要給加班費。

該注意事項廢止後，黃維琛說，公司仍可安排勞工值日夜，但假設公司安排一名勞工值夜，須安排在那一天的工作時間內，值夜當天的工作時間調整成夜間狀態，超過八小時，也要額外計算延長工時工資。

他表示，雇主若違反規定，恐涉及勞基法未給付加班費、輪班間隔不到11小時、七休一等規定，可開罰二萬至100萬元。