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明年千家製造業中小企須有特約醫護 違者最高罰15萬元

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部今（20）日表示，自明(2022)年元旦起，勞工人數在 50 人以上未滿 99人的企業，只要一名勞工從事特別危害健康作業，就要有特約醫護人員，定期臨廠為勞工提供健康諮詢，估計有千家製造業中小企業受影響。

勞動部職業安全衛生署組長張國明表示，違規者限期改善，若限期仍未改善，可罰三萬至15萬元。

張國明表示，所謂「特別危害健康作業」有31項，像是處理高危害化學品、噪音作業、處理有機溶劑作業等，多為製造業，如機械加工、化工業等。

勞動部職安署表示，為擴大勞工健康保護之涵蓋對象，兼顧健康風險較高勞工之權益，「勞工健康保護規則」明定，自明年 1 月 1 日起，事業單位勞工人數在50人以上未滿 99人，且其中從事特別危害健康作業在一人以上未滿49人者，應特約勞工健康服務之醫護人員，辦理健康管理、職業病預防及健康促進等勞工健康保護事項。

勞動部依勞工保險局勞保投保資料及全國勞工健康檢查資料庫統計資料推估，約有千家中小企業受影響。

張國明表示，特約醫護主要是定期臨廠提供勞工健康諮詢，協助雇主做健康管理，提供環境改善建議。

他並表示，明年元旦起，是優先將特別危害健康作業的中小企業納入應有特約醫護，未來還會檢討，規畫進一步擴大到只要50人以上企業、一般作業都要有特約醫護。

醫護人員 勞動部

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