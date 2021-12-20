溫管法修法研商會 環團憂部會權責不明恐「踢皮球」

環保署推動《溫室氣體減量及管理法》修法，為蒐集更多意見，本周接連舉辦三場修法研商會，今（20）日首場研商會討論議題鎖定修法總則及各部會權責分工，出席民間團體多認為，應明確在條文中指定權責部會，避免部會間「踢皮球」，環保署表示，後續會再邀集各部會共同討論。

環保署日前預告溫管法修法草案，將改名為《氣候變遷因應法》，將2050年達到淨零碳排目標明確入法，並增訂碳費徵收機制，專款專用，預告期間至今日截止，而為廣泛蒐集更多意見，讓修法更完善，環保署將召開三場研商會。

三場研商會以主題區分。今日率先登場的首場研商會，主要針對修法總則、政府機關權責討論；12月22日場次則針對減量對策、罰則討論，將觸及外界最關注的碳費議題；12月23日場次則討論調適、教育及獎勵措施等面向。

今日研商會中，地球公民基金會副執行長蔡中岳表示，民間版推出的《氣候變遷行動法》是以氣候變遷會報來取代永續會，希望能更積極應對，建議環保署修法時也可參考。

此外最多人關注重點在於，環保署修法條文僅列出中央有關機關推動溫室氣體減量、氣候變遷調適事項，環保團體多認為應明列主責部會，避免部會間踢皮球，例如低碳運具的推動，經濟部、交通部可能就會互推。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚則建議，在政府因應氣候變遷的相關法律及政策規劃原則中，應納入逐漸移除化石燃料補貼，也要談到氣候變遷科學研究與規的依據，對於國家重大建設及計畫也應考量氣候變遷調適等問題。

環管處長蔡玲儀表示，在行政院永續會中，本來就有設置氣候變遷專案小組，在現行架構上是存在的；對於明訂各部會權責方面，蔡玲儀表示，同樣的調適作為，可能在各部會也都會有，不限於單一部會，目前會考慮羅列主辦及協辦在立法說明當中。

蔡玲儀表示，感謝各界提出寶貴意見，環保署會跟相關部會共同討論，讓修法更加完善。