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疫苗股行情欲小不易 留意生醫ETF布局機會

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

Omicron變異株正加速蔓延，追加劑（第三劑）需求激增，進而帶動近期疫苗股的股價表現。在台股掛牌的生技醫療ETF今（20）日也呈現逆勢走高，國泰基因免疫革命ETF及富邦基因免疫生技漲逾2%，群益NBI生技漲幅也超過1.5%。法人認為，疫苗股行情欲小不易，可以留意相關生技醫療ETF的布局機會。

根據目前美國FDA定義，已接種兩劑BNT、莫德納疫苗，或單劑嬌生疫苗，完成兩個禮拜後，就屬於完整接種。然而美國紐約州在上周五（17日）公布單日確診新冠病毒的人數超過2.1萬例，又刷新疫情以來紀錄，對此，白宮首席醫療顧問佛奇表示，最佳疫苗接種安排是施打追加劑，顯示原本所謂的完整接種定義可能調整。

國泰基因免疫革命ETF（00898）經理人游日傑表示，根據倫敦帝國學院研究，曾感染Covid-19病毒並康復的人，面對Omircron有19%保護力，和打完兩劑疫苗的最高20%相去不遠，但如果接種第三劑，保護力將大幅提升，有55%到80%機率可以避免出現症狀，凸顯追加劑的重要性。

同時先前被譽為擁有最佳保護力的疫苗開發廠Novavax，也傳出好消息，其Covid-19疫苗「Nuvaxovid」本周很可能獲歐洲批准，列入世界衛生組織（WHO）的緊急使用清單中，為Novavax公司30年來第一款上市的產品，因此近期股價受到明顯帶動。

疫苗股近期行情可能欲小不易，包括：Novavax、AZ、輝瑞、嬌生等國際主流疫苗品牌，明年度的追加劑需求後續將進一步被確認；且相關疫苗開發商中長線還有其他適應症的疫苗應用商機。

此外，00898追蹤的Solactive全球基因免疫與醫療革命指數還具又避險的效果，指數與美股（道瓊指數、納斯達克指數）、台股的相關性僅0.2~0.3，適合及早參與並長期投資。

疫苗 生技 ETF

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