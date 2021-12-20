凌華：谷底已過 明年營運拚雙位數成長

工業電腦廠凌華（6166）今（20）日召開線上法說，財務長鄒大智表示，可以說第三季已是谷底，第4季營運將由谷底回升，2021年全年營收估與去年相當，但對明年展望樂觀，目標2021年營運將繳出雙位數成長的成績單。

鄒大智指出，雖然零組件短缺狀況將持續到明年，但客戶到供應端均已找到解決的方法，預期影響將逐步減緩。第四季至明年上半年的訂單能見度來看，均相當良好，業績成長趨勢明確。但他也直言，真正的挑戰仍在供應鏈，第四季復甦動能較先前預期弱，就是出貨進度受到遞延影響。

該公司累計前11月合併營收83.99億元、年減1.82%，但凌華前三季EPS 0.08元，低於去年同期的0.79元。雖然獲利表現不如預期，不過凌華對明年營運成長維持樂觀，鄒大智表示，凌華目前訂單達交率約7至8成，預期明年首季營收有望維持與第四季相當，明年全年更力拼兩位數成長。

他也表示，集團因應發展規畫，已在第3季進行較大幅度的組織改造。

凌華今年前11月營收中，北美占比最高、為30%，其次為APAC（中國大陸以外的亞太地區） 占比為28%、中國大陸市場占比23%，以及EMEA的18%。其中美國市場今年前11月下滑幅度有15%，對此鄒大智表示，依據目前在手訂單及設計導入專案數量，認為明年各地區均可望繳出相對應成長。