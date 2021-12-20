UL第三方測試驗證 助企業具體量化ESG表現

隨著世界各國對ESG（環境、社會、治理）議題的重視度提升，以及國際碳邊境稅機制帶來的衝擊，企業對於ESG的落實日趨重要。台灣企業欲向世界、外部利益相關者證明ESG實踐程度，全球安全科學專家UL建議以科學為基礎的測試與驗證，量化企業ESG表現，藉此提升國際競爭力，搶進全球ESG供應鏈。

根據MSCI世界ESG領導指數統計，重視與積極實踐ESG的企業本益比跟報酬率皆領先於一般企業，不僅企業積極響應ESG以提升市場競爭力，投資人也開始從ESG角度衡量企業的表現與市場競爭力，以此做為企業估值與投資的依據。

UL副總裁暨台灣總經理陳宗弘表示，現今各國與企業追求低碳、甚至淨零，ESG的具體落實與表現對以出口為導向的台灣企業來說，是對接國際供應鏈，提升企業估值的重要關鍵。

過去企業的永續推動多著力於單面向的社會公益投入，現今已轉向綜合指標性的永續發展活動。透過ESG，企業可以更具策略性的方式推動永續發展，將永續發展與業務成果結合在一起，藉此改善營運與財務的績效表現、優化風險管理、吸引與留任人才，進而提升企業價值。

根據UL贊助研究機構IDC執行的2021市場聚焦報告，目前尚未有一個全球共通的ESG框架與標準可以測量與比較各個組織在ESG永續發展的表現，儘管永續會計準則委員會（SASB）、全球報告倡議組織（GRI）跟世界經濟論壇（WEF）釋出ESG準則，但ESG準則內容仍在快速變化，且不同的ESG議題處理方式對企業營運績效的影響也不一。

鑑於評估基準不一與變化快速的不確定性，UL建議企業需要一個可以低風險打造永續業務的ESG路徑，以提高企業在財務與營運績效的表現，如透過第三方測試、認證、檢驗和驗證服務等方式，向投資者、員工、客戶與其他利害關係者展示具體的ESG實作成績，並抓緊市場商機。

IDC市場聚焦報告亦指出，從SASB等機構釋出的ESG準則，可以清楚看到，產品服務與所在環境與社會的表現是ESG最關注的議題，尤其是產品品質與安全、銷售實踐與產品標籤、產品設計與生命週期管理、材料採購及效率等領域。因此，由第三方機構針對產品進行ESG測試、認證與驗證，例如針對產品進行溫室氣體排放測試、空氣品質測試等，將有助於企業大幅提升ESG報告的公正客觀性，加速外部利益相關者做出明智決策。