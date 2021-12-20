街口投信：黃豆價格將持續於高位運行

美國CBOT的黃豆期貨價格在11月初每英斗1,200美分的價位打底後，近期已回升近每英斗1,300美分，除了美國油籽加工協會(NOPA)公布的黃豆壓榨量創近9個月的新高外，中國大陸進口商亦是趁價格回落積極下訂，街口投信表示，故推斷黃豆價格將持續於高位運行。

據美國出口貿易商表示，中國大陸明年1月的黃豆需求量約莫已有半數完成預定，有助於黃豆價格底部的形成。就中國大陸國家統計局公布的12月農產品供需形勢分析顯示，2021年的中國大陸黃豆播種面積為1.26億畝，較2020年下降14.8%，黃豆年度總產量更是減少達16.4%，與此同時，新一年度的播種面積、每單位產量與總產量皆遭到下修；其中，黃豆總產量預估由1,865萬噸下修至1,640萬噸，除了下修幅度達225萬噸外，總產量水準更是較今年的1,960萬噸來得低，屆時，仍得倚靠大量進口來滿足內需，中國大陸官方亦認為實際的黃豆產量仍將低於預估。