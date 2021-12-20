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香檳關稅降至10% 待院會朝野協商

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

立法院財政委員會今（20）日審查民進黨立委林楚茵提案針對法國香檳調降關稅至10%，經過現場立委投票表決，以三票對一票照案通過、送出財政委員會，待院會朝野協商。

林楚茵指出，台灣對於香檳關稅為20%，相較於鄰近亞洲國家如中國14%、菲律賓5%，以及新加坡、日本等0%都明顯高出許多，她強調，法國是我國歐洲第五大、全球第20大的重要經貿夥伴，明年更將出任歐盟輪值主席國，台灣應有更積極作為，進一步深化台法關係。

財政部長蘇建榮表示，調降香檳關稅稅率對國內酒產業及釀酒葡萄農業影響有限，預估稅損約4,494萬元，香檳宜否調降關稅稅率，涉及我國整體經貿議題，財政部基本上尊重委員提案。

不過國民黨立委曾銘宗指出，過往修海關進口稅則，都要經過產業機關審慎評估，今天要調降香檳關稅，那紅酒、其他氣泡酒要不要降？其他國家會不會抗議？此外為香檳降稅，台灣又能在國際經貿上獲得什麼實質進展？這些都還是未知數。

林楚茵則強調，台法關係近期迅速升溫，法國參議院與國民議會皆通過友台決議，法國第二波友台訪團更於昨晚剛離台，讓香檳關稅合理化，第一民眾可受惠，第二稅損有限，第三有助國際經貿推動。

在國民黨團堅持下，財委會動用表決，對於是否照案通過送出委員會、院會協商處理，林楚茵、民進黨立委沈發惠、民眾黨立委張其祿皆投下贊成票，曾銘宗則投下反對票，在三票比一票下，修正案照案通過送出財委會。

關稅 國民黨 法國

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