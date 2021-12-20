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公投過後 龔明鑫：有助台灣加入國際組織

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國發會主委龔明鑫。本報資料照片
國發會主委龔明鑫。本報資料照片

上周六進行的四項公投案結果為不同意高於同意，國發會主委龔明鑫今天表示，少了公投的變數，預期明年的經濟成長率將可以超過4%，至於景氣燈號有機會續亮紅燈，但是要逐月觀察。對於萊豬進口議題，他認為結果對於台灣未來加入國際區域組織會有很大幫助，而政府既然申請加入CPTPP，「既然申請就是要做到」。

龔明鑫今天出席「亞洲．矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫委託辦理案」110年成果發表會受訪表示，這次公投結果確認政民眾對府的政策說OK，那就按照原來的政策計畫步驟持續往前走，由於國內變數比較沒有，因此今、明兩年的經濟發展預估就可以確認，明年GDP可望超過4%；景氣燈號方面，是否亮紅燈要一個月一個月看。

經貿議題方面，龔明鑫說，包括三接的基礎環境和電力設施，對未來投資有很大幫助，而美國豬肉進口的問題，則對於台灣未來加入國際區域組織會有很大幫助。他說，關於美國豬肉，政府一直以來的原則都是兼顧人民健康、國際標準和科學證據，公投結果顯示民眾慢慢可以理解國際標準，也接受科學證據，這對於台灣加入國際性組織，將給對方和國際有很好的印象。

參與CPTPP方面，龔明鑫表示，既然申請加入，就是要往這個目標前進， 勢必一定要努力，不然申請就沒意義，「既然申請就是要做到」。

公投 龔明鑫 景氣燈號

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