以值班費代替加班費 明年起給付金額不足最高罰百萬

「事業單位實施勞工值日(夜)應行注意事項」將於2022年1月1日停止適用，事業單位如要求勞工在工作時間外，從事非勞動契約約定之值日(夜)工作，除了應符合工時限制外，超過正常工作時間的部分，即應給付加班費，倘若違反勞基法相關規定，依法可處以2萬至100萬元罰鍰。

值日(夜)工作指事業單位要求勞工在工作時間外，從事非勞動契約約定之工作，如接聽電話、巡察事業場所等，因其態樣非正常工作之延伸，故歷年來未認定為工作時間。勞動部衡量勞工健康福祉及事業單位增補人力之時間，於2019年間即預告該注意事項於2022年1月1日停止適用。

北市勞動局長陳信瑜表示，值日(夜)工作回歸為勞基法工作時間，相關工時及給薪標準均應符合勞基法規定，勞動部已給予事業單位相當程度的緩衝時間，如仍有尚未準備好的事業單位，務必把握年底前的最後準備時間，妥為規劃因應。