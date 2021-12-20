龔明鑫談公投結果 「變數」少了明年經濟成長率將破4%

四項公投結果未通過，且不同意票均多過同意票。對此，國發會主委龔明鑫今（20）日表示，這對今年和明年的經濟發展預估就比較能夠確認，預計明年的經濟成長率將可以超過4%。至於景氣燈號是否也可望持續亮紅燈？龔明鑫則樂觀表示，「比較有機會，因為變數（公投）少了，但還是一個月一個月來看」。

龔明鑫今上午出席「亞洲‧矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫委託辦理案」110年成果發表會時，對於此次公投結果接受媒體聯訪，做了以上表示。

龔明鑫指出，此次公投結果確認的是政府的政策民眾說OK，那就按照原來的政策計畫步驟持續往前走，由於變數比較沒有了，因此對於今、明兩年的經濟發展預估就比較可以確認，景氣燈號方面，同樣也少了這些變數。

至於在經貿部分，外媒對於公投結果多持比較正面看法。對此，龔明鑫表示，包括三接基礎環境和電力設施，對未來投資有很大幫助，而美國豬肉的問題，則對於台灣未來加入國際區域組織會有很大幫助。

龔明鑫指出，關於美國豬肉，政府一直以來的原則都是兼顧人民健康、國際標準、科學證據，公投結果則顯示，民眾已慢慢可以理解國際標準，也接受科學證據，這對於台灣加入國際相關組織，將給對方和國際有很好的印象。

此外，龔明鑫也談到CPTPP，他強調，既然申請加入，就是要往這個目標前進， 勢必一定要努力加入，要不然這個申請就沒意義，「既然申請就是要做到」。