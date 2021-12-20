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今年農工原物料漲最凶 但11月底指數這些都轉跌了

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，今年11月底以初級原料為主之CRB指數較上(109)年同月底漲36.9％，但是若與10月相較，11月下旬美、日等國釋出戰備儲油，加上 Omicron 變異病毒擴散影響，WTI原油價格較10月底跌20.9％，CRB指數也轉跌7.8％。至於各農業原料漲跌互見，其中稻米及橡膠價格上漲，糖、棉花及黃豆價格則下跌。貴金屬黃金因通膨及變異病毒影響而續漲，LME基本金屬因中國放寬限電限產措施，供給回升，及美元升值，價格下跌。

CRB指數(Commodity Research Bureau Futures Price Index)是由美國商品研究局彙編的商品期貨價格指數，涵蓋能源、金屬、農產品、畜產品和軟性商品等期貨合約，為國際商品價格波動的重要參考指標。CRB期貨指數係指美國商品研究局期貨指數。

主計總處表示，110年11月底CRB指數較上年同月底大漲36.9％，主因是19項組成成分中，占比達23％的西德州中級(WTI)原油較上年同月底漲46.3％，主要是隨全球經濟復甦，用油增加，加上基數較低所致。但是若與10月底相較，由於11月下旬美、日等國釋出戰備儲油，加上Omicron變異病毒擴散影響，WTI 原油價格較10月底跌20.9％，CRB指數下跌7.8％。

至於農業原料價格方面，110年11月底與上年同月底相較，主因疫情及天災影響供給，加以肥料短缺推升種植成本，價格大幅上揚，其中棉花漲5成8最鉅，糖、小麥及玉米漲二成八至三成五；與上月底相較，各農業原料漲跌互見，其中稻米及橡膠價格分別漲5.7％及4.4％較多，糖、棉花及黃豆價格則分別下跌3.5％、2.8％及1.5％。

工業原料價格方面，11月底與上年同月底相較，LME基本金屬因全球經濟復甦，需求回升，價格漲幅仍大；與上月底相較，貴金屬黃金受全球通膨及變異病毒影響，推升避險需求，致價格續漲，LME基本金屬因中國放寬限電限產措施，供給回升，及美元升值，價格多呈下跌。

期貨合約 原油價格 農業

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