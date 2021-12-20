增進文化經貿交流 北美台商總會宣布設置CPTPP諮詢小組

北美洲台灣商會聯合總會（簡稱北美台商總會）作為北美台商與世界經貿往來的重要橋梁，體認加入CPTPP，勢必對既有產業佈局帶來挑戰，北美台商總會宣布設置CPTPP諮詢小組，以掌握最新產業趨勢發展，協助台商進行產業布局。

台灣已於今年9月22日正式向CPTPP文件存放國紐西蘭，遞交CPTPP加入申請函，對於促進台灣參與區域經濟整合，是相當關鍵的重要進展。

為此，北美台商總會正式成立CPTPP諮詢小組，由北美台商總會總會長張聖儀擔任發起人，紐約台灣商會會長、美國大陸工程董事長江俊霖任召集人、律師許家誠任執行長，籌組並帶領專精於國際商事法與跨國貿易事務的諮詢團隊，負責CPTPP諮詢小組相關事項於北美洲台商總會的業務進行，對外則協助北美洲台商總會與CPTPP相關政府部門和北美各界主流團體進行交流。

北美台商總會CPTPP諮詢小組希望協助台灣突破外交困境，進一步建立與CPTPP的良好溝通管道，並適時為台灣政府以及海外台商發聲。

另外，CPTPP諮詢小組亦將借鏡美國商會以及歐洲商會經驗，對應CPTPP影響產業類別設置個別專家團隊，針對影響重大的台商產業進行訪談，定期開會討論受影響產業應如何因應及調整，邀請官、產、 學界人士發表演說，也會定期發表白皮書或建議書等，分別從宏觀及微觀層面分析CPTPP時代商業環境所產生的變化，向我國政府及各產業人士進行倡議，提出相對應的產業分析與定期盤點。

CPTPP諮詢小組也會透過訪談各地台商了解第一線實務需求，藉此整合台商力量發展成組織綿密的人脈網，以使 CPTPP諮詢小組能支援台商社群中的每位成員。

CPTPP諮詢小組將致力於發展外部影響力網絡，與北美洲重要商會維持友好關係，諸如美國商會及其所屬區域商會、世界商會美國分會、加拿大商會以及CPTPP會員國於北美洲的商會組織，如日本商工會議所於美國的分部、美國澳洲商會。

另外，也尋求與特定產業別的國內商會，進行交流，如美國鋼鐵協會、美國紡織化學協會、汽車製造業同盟和美國穀物協會等。

CPTPP諮詢小組也會向北美相關政府部門進行遊說和倡議，諸如美國聯邦政府商務部、美國眾議院所屬的能源和商業委員會和外交委員會、美國參議院所屬的商務、科學和交通委員會和外交委員會以及各州政府與州議會等政府機關。

預計透過不定期訪問、工作坊、研討會或論壇等平台，以及與政府機關進行交流，以了解各國或各產業別，如何因應CPTPP，進行政策調整以應對挑戰，進行輿情蒐集，向台灣政府與台商提出建議，議，透過平台，增進雙邊及多邊的文化經貿交流，推廣台灣軟實力。