國發會拚節能減碳 今年前11月公文電子交換省郵資18億

淨零碳排與減碳已成為全球熱門的議題，國發會檔案局今（20）日發表自今年起執行為期五年的「文書檔案智慧鏈結計畫」首年成果，根據統計，今年1至11月公文電子交換發文總件數6,682萬餘件，如以中華郵政的掛號信函寄送，每份公文以最低資費新台幣28元計算，合計約18.71億元，顯見使用公文電子交換系統撙節郵資支出的績效顯著。

國發會表示，公文電子交換系統為國家關鍵資訊基礎設施與「文書檔案智慧鏈結計畫」核心工作項目之一，提供逾3.4萬個政府機關（構）、民間公司行號及組織團體的公文傳遞，以網路取代馬路，具有節能減碳的效益。

國發會指出，檔案局完成公文電子交換線上申辦服務的系統開發，今年3月起進行試辦作業。截至本年11月30日止，共計15個機關加入此項服務，累計服務申請數為101件，每件申請案減少約3~5天的申辦時間。

除了節能減碳的公文電子交換服務外，國發會檔案局也於2020年完成國家檔案資訊網全新改版上線，提供一般民眾及學者專家檢索國家檔案時全新的體驗，今年再新增國家檔案目錄檢索後分類功能、台灣Pay線上付款、政治檔案專區關鍵詞索引功能、線上申請政治檔案加註補充意見附卷申請功能及全文影像批次下載服務。據統計，截至今年11月30日，開放全文影像逾160萬頁，查詢國家檔案目錄案件及案卷檔案目錄的數量逾372萬筆，申請國家檔案應用721人次、82,760件、117萬頁。

同時，國發會指出，檔案局也已完成機關檔案管理資訊系統全新開發，導入人工智慧。3月2日全部功能上線後，分階段推動系統輔助法定檔案預審業務，以提升法定檔案審核效能，並減輕審核人員工作負荷。另，彙整全國2,976個機關，約4億6,648萬餘筆的機關檔案目錄資料，提供民眾於機關檔案目錄查詢網便捷的機關檔案目錄檢索。