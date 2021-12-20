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反萊豬未通過 王美花：對台灣加入國際組織當然有幫助

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。記者曾吉松／攝影
經濟部長王美花。記者曾吉松／攝影

反萊豬公投由民進黨政府勝利，對於是否將可以說加入CPTPP就十拿九穩，經濟部長王美花今（20）日於立法院回應，CPTPP是我們很努力追求目標，我們讓國際社會看到台灣願意遵守國際標準，反萊豬公投若過關會讓我們不必要障礙增加，「沒通過對台灣加入國際組織當然有幫助。」

王美花也說，公投未過關後，很多外媒都報導台灣願意融入國際社會，對於台灣加入國際組織跟協定具有非常大的實質意義，這也是台灣努力方向。而既然已經排除了台美中間最大障礙，是否台美FTA可以水到渠成？王美花未正面回答，僅說我們跟美方都有很多對談，對台美持續往前走 當然有幫助。

另外，民進黨將與日本自民黨舉行「2＋2會談」，對於是否涉及到核食開放及加入CPTPP？王美花表示，面對日本食品將會採用國際標準及科學證據，同時也會照顧到國民健康。但她也說，國際談判是行政院經貿談判辦公室負責，相關開放是衛福部負責，目前經濟部未討論相關議題。

對於消基會認為萊豬還是應該標示，王美花說明，萊劑屬於添加劑，按照WTO不歧視原則，如果標示就必須上百個添加劑都要標示，認為只要符合國際標準及政府做好把關即可。

王美花 公投 CPTPP

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