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公投結果出爐！學者：後續將影響中二補選以及2022選舉

核四將進入資產認列？經長：盡快展開內部及地方溝通

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導
經濟部長王美花。記者曾吉松／攝影
經濟部長王美花。記者曾吉松／攝影

重啟核四公投未過關，核四資產認列將是核四後續處理的第一步。經濟部長王美花今（20）日說，公投才甫結束，經濟部會盡快跟台電商討核四相關資產最大化的問題，同時也要跟地方溝通，表示後續很多問題都會盡快處理。

台電建廠2838億元，長期以來都是以興建中列為「在建工程」，屬於台電資產，但若要進入後續處理就必須經政府決定後續處理，但也會將核四從資產變成負債，造成台電龐大負債，甚至可能因此破產。

另外，鴻海（2317）創辦人郭台銘日前表示，公投未通過，台灣明年一定會出現缺電情形，要大家先做好心理準備

王美花今回應，三接外推方案本來就已經知道會延後兩年半，這部分都有規劃配套方案，確保穩定供電。至於核四公投，首先最大問題是核四安全問題，其次重啟也至少需要11年，本來就不是短期的電力問題，「所以我們公投結果與電力調度是不太一樣的問題。」

核四 公投 台電

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