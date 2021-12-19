中油：明日起汽、柴油調漲0.1元

今年以來，長短料成為電子業大佬的噩夢，而且，這個惡夢從2021年初延續到年底，看起來，明年仍不會緩解；科技業大佬們愈來愈憂心，畢竟，「長短料」不單只牽涉物料管理、庫存壓力，更牽涉客戶交期能否趕上、產品是否會需要重新設計，背後的管理機制儼然是一門非常複雜的學問。

2021-12-19 07:10