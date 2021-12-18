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守住四大公投 蔡總統：繼續全力以赴讓台灣會更好

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

四大公投大勢底定，不同意票票數穩定領先同意票。蔡總統今（18）日晚間發表談話指出，這次無論投的是同意或不同意，都是公民意志的展現，執政團隊會秉持著人民的託付，繼續全力以赴，讓台灣會更好。

蔡總統今日協同副總統賴清德、民進黨立法院黨團總召柯建銘於總統府發表談話，蔡總統表示，無論投的是同意或不同意，都是公民意志的展現，正如她所言，「公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走的問題。」

蔡總統說，這次公投過程傳達出四個明確訊息，第一，台灣人民希望走向世界、願意積極參與國際；第二，台灣人民支持能源轉型、期待穩定供電，並且維持經濟成長的動能；第三，台灣人民重視生態環保，希望經濟和環保能夠達成雙贏；第四，台灣人民期待公共政策能夠資訊透明、被理性地討論。

蔡總統表示，在這次公投中，也傳達一些對政府施政的不同的意見，民主本來就會對政府施政有不同想法，政策規劃也應該聽取不同的意見，穩健執政是他們一貫的原則，各種想法都會適當納入政策評估與規劃當中，藻礁保育、食安把關，也絕對不會打折扣。

蔡總統表示，這是一個能夠堅守執政價值，也願意和人民溝通的團隊，他們會繼續攜手為台灣打拚下去，也謝謝許多公民團體，儘管一開始大家對政策有不同意見，但終究能夠透過溝通討論，找到共識。蔡總統說，這次公投，也找到對國家發展最好方案，也一起證明了台灣的民主，是一個奠基在成熟公民社會之上，這次公投說明與辯論，有許多專家與學者的協助，讓很多專業問題，可以夠更清楚地向社會清楚說明。

蔡總統表示，這次公投再一次見證，透過民主機制，讓不同意見可以互相溝通說服，人民的意志，也可以凝聚出價值的選擇，相信當每一次台灣面臨挑戰時，民主都會是我們最堅強後盾。

蔡總統最後說，我們眼前還有很多挑戰，他們會繼續努力回報台灣人民的期待，再一次，謝謝所有台灣人民參與這次公投，執政團隊會秉持著人民的託付，繼續全力以赴，讓台灣會更好。

公投 環保 公共政策

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