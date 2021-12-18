四大公投不同意票穩定領先 蔡總統蘇揆將開記者會說明

「日本人下班習慣喝一杯的地方變少了，可是台灣疫情控制得宜，沒有太大變化。」三井不動產OUTLET PARK台中港二期開幕前一天，董事長下町一朗受邀與國內房地產業者對談百貨商場趨勢，他認為台灣在三級警戒期間確實受到很大影響，但目前已回復疫情前水準，今後三井還是以拓展實體通路為重心，也會努力朝向與住宅結合的複合式開發。已插旗北中南都會區的三井，積極投資台灣來勢洶洶。

2021-12-18 10:58