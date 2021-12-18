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不斷更新／開票尾聲！4案不同意皆破400萬 公投結果估「全不過關」

「公投已死」朱立倫自責努力不夠：把戰友找回來 別再找戰犯

四大公投不同意票穩定領先 蔡總統蘇揆將開記者會說明

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

四大公投今（18）日完成投票，四案的不同意票目前仍穩定領先中。對於公投結果，蔡總統將於19時30分於總統府發表談話，行政院長蘇貞昌、副院長沈榮津、秘書長李孟諺等，也將於20時15分在行政院召開記者會說明。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁等四項公投案，已於今日16時完成投票，依據中選會資訊，四案的投票所投票率來到36.87%，四項公投案的不同意票票數，也均穩定維持大於同意票。

對此，總統府已發布通知，蔡總統將於19時30分，於總統府就全國性公民投票發表談話。

行政院則宣布在20時15分將召開記者會，由行政院發言人兼政委羅秉成主持，政院三長蘇揆、沈榮津、李孟諺都將出席記者會說明。

投票率 公投 總統府

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