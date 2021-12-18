台康生技的乳癌生物相似藥 正式遞送美國藥證審查

台康生技（6589）今（18）日宣布，專屬授權台灣及中國大陸以外的策略夥伴Sandoz藥廠，已向美國食品藥物管理局（FDA）提出生物相似藥EG12014（Trastuzumab Biosimilar）150毫克凍晶注射劑劑型藥證審查申請，FDA將於收到申請後開始文件審核。

台康生技公告指出，FDA將於收到申請後的60天內審核是否文件齊全、並決定是否接受此申請，正式審查期間從收到申請文件後第60天起算，FDA審查期間多為10至12個月，實際審查時間及核准藥證准駁與否為美國FDA主管機關之職權，最後皆以FDA之正式通知為準。

台康生技指出，EG12014的適應症為治療早期乳癌、轉移性乳癌及轉移性胃癌，在完成向FDA送件申請後，後續將依時程規畫進行全球其他區域與國家送件作業，包括台灣衛福部食藥署及歐盟EMA等送件申請。此乳癌生物相似藥EG12014三期臨床已在今年3月23日數據分析結果達到生物相等性標準，主要試驗指標之病理切片之療效評估(pCR)，達預設統計生體相等性(Bioequivalence)之設定標準。

依據原廠羅氏2020年銷售數據，Herceptin全球銷售額達37.30億瑞士法郎，美國及歐洲市場銷售額分別為13.6億與6.7億瑞士法郎，相較於2019年衰退，主因生物相似藥的強勢競爭，讓全球臨床使用者持續增加而維持成長。

台康生與Sandoz AG簽訂EG12014除了台灣及中國大陸以外之全球專屬授權銷售合約，簽約金500萬美元，包括美國及歐洲藥證核准及之前的各階段里程碑金合計6,500萬美元，目前階段里程碑已依會計準則逐期認列營收及損益，對財務及業務已陸續逐步認列且已產生正面助益。2019年台灣健保給付Trastuzumab品項支出則近新台幣16.6億元，名列十大健保給付藥物第九位，隨美國FDA完成藥證審查申請後也將著手台灣申請上市許可，且對後續產品上市及市場銷售做預備。

全球複雜生技藥品逐年增加已是現況及趨勢，未來這些藥品專利也將過期；受限醫療資源及支出，生物相似藥品更是各國鼓勵發展產業，目前多個上市生物相似藥產品，在歐美市場占有率更是逐年增加至40%。台康生技是台灣第一家也是唯一一家將研發中生物相似藥、成功授權給國際大藥廠的生技公司，且是少數台灣自行開發國際臨床三期且正式遞交美國FDA藥證審查申請之公司，未來的發展十分值得投資人的關注及期待。