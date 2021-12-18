明年Q1布局新興市場 法人建議留意這三國
在景氣持續復甦且寬鬆資金環境支持下，野村投信指出，2022年第一季股市投資價值持續看好，核心部位建議以景氣持續增強的美國股市以及先前回落、有望擺脫頹勢的陸股，新興市場則是個別表現，可以留意印度、巴西與台灣；債券市場較易受到利率走勢影響，建議以高收益債為主，不僅違約率偏低，也具有高利差優勢，較不易受利率走升影響。
野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，明年影響市場的變數包括新型變種病毒Omicron、聯準會縮減購債、企業獲利成長減緩以及美國財政懸崖等，不過已逐漸反映在目前市場上，Omicron雖然傳染力強，但若重症或致死率不高，對經濟與企業獲利的影響有限，但仍需持續觀察。需要特別留意的是貨幣政策，由於通膨持續升溫，加上聯準會官員的談話轉趨鷹派，市場預期聯準會將提前結束縮減購債，升息時程可能提前。觀察美國CPI的各項組成，來自於汽車、保險、食品以及能源的通膨上升幅度較大，但預估在明年上半年將會逐漸減低，屆時通膨有機會觸頂。
周文森說，影響聯準會貨幣政策的主要因素仍是勞動市場，雖然通膨後續變化仍待觀察，但整體而言，投資人不需過度焦慮，且2022年第一季聯準會仍持續購債，雖然每個月挹注到金融市場的金額減少，但整體資金仍持續增加，加上各國財政政策的推行，資金面仍相當寬鬆。因此明年第一季股市投資價值持續看好，核心部位建議美股和陸股，新興市場則可留意印度、巴西與台灣；債市建議以高收益債為主。
野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，目前看來Omicron病毒對於經濟成長影響有限，但今年的高基期將使明年的成長率趨緩，聯準會提前升息的機率上升，但實質利率仍為負值，有利風險性資產。由於2022年整體股市的不確定性高、成長性低於2021年，布局策略將朝兩大方向：首先，選擇不確定性低的優質股票，降低波動風險，其次，增加成長性高且市占率可望擴大的企業。美國企業獲利明年預估成長7.3%，但產業成長率差異大，除了能源成長率居冠，工業以及非必需消費也有兩成以上成長率，可加以留意。
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