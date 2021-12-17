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太景流感新藥TG-1000獲頒國家新創獎「企業新創獎」

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

新藥研發公司太景*-KY（4157）自主研發的流感新藥TG-1000，17日榮獲生策會頒發第18屆國家新創獎「企業新創獎」。

太景生技表示，在今年的國家新創獎競賽中，TG-1000在創新特色、產品成熟度、市場競爭力、研發團隊能力及專利佈局等多元面向進行綜合評比，贏得專家評審團的一致肯定，認可TG-1000的新創價值及商品化優勢。

太景生技所開發的創新藥物TG-1000為全新作用機轉—帽依賴性核酸內切酶抑制劑（Cap-dependent endonuclease inhibitor），作用於病毒複製過程必須的搶帽機制（Cap snatching），不僅在各種類型的流感病毒中具有高度序列保留性，還可直接影響流感病毒的複製、轉錄過程，同時對宿主細胞本身不會有作用。PA核酸內切酶抑制劑能自前端抑制病毒複製，預期能廣效運用於不同類型的流感病毒，病毒抑制效果較神經胺酸酶抑制劑為佳，有望克服抗藥性病毒株的問題，亦具備較廣的有效治療期。

太景表示，TG-1000目前已完成一期臨床試驗，數據顯示具有良好安全性及耐受性，在藥物動力學方面，TG-1000的吸收速率和體內藥物暴露量隨著劑量增加而遞增，且吸收速率會隨著劑量增加近似等比例遞增，且藥物吸收量與速度受食物影響的程度較小。

當流感病毒再現，全球必須嚴陣以待。太景生技董事長暨執行長黃國龍指出，「在COVID-19疫情影響下，流感病毒的活躍性也降低，但是病毒並不會消失，而是隨時伺機而出；且流感病毒在一段時間未於人群中傳播後，人體對流感病毒的抵抗力也會隨之下降。」

由於流感病毒的高突變率，一方面容易逃脫人體的免疫系統的防禦，人體便無法對抗頻繁變異的流感病毒；另一方面，全新變異的病毒容易對抗病毒藥物產生抗藥性，創新流感藥物的開發確實有迫切之需。

美國疾病管制中心（CDC）本（12）月初即提出警告，隨著COVID-19的防疫警戒放寬，將導致2021~2022年流感季節的病例增加。流感監測報告顯示，流感病毒活動雖低，但正在持續增加中；甚至可能出現同時感染COVID-19及流感的情形，專家稱之為「雙疫大流行（twindemic）」，由於症狀類似而難以分辨。

流感病毒 太景 生技

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