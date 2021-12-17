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生展專利功效益生菌BC198 獲第18屆國家新創獎肯定

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國內知名生技大廠生展生技（8279）研發實力再獲國家級獎項，生展旗下專利功效益生菌BC198榮獲第18屆國家新創獎肯定，其研發專業實力持續「醱酵」受肯定。

2021年第18屆國家新創獎17日在台北國際會議中心大會堂頒獎，生展生技今年以「芽孢乳酸菌BC198」在眾多參賽作品中脫穎而出，受睞獲獎也得到評審委員一致好評。

生展表示，現代人生活壓力大、生活作息不正常、三餐外食負擔大造成腸道菌叢生態由有害菌佔優勢造成排便不順暢、身體機能低落。針對這些現代文明的健康問題，生展以自家的功能性乳酸菌開發，針對不同族群的益生菌產品，讓民眾的健康由好菌開始。

「芽孢乳酸菌BC198」是生展近年最具代表性的熱門乳酸菌產品，在2020年與2021年連續獲得日本、波蘭、美國等歐美日國家的金牌肯定，也深獲國際市場矚目。BC198為生展透過菌種篩選、馴化，功能性驗證、關鍵製程，多元配方與劑型技術強化，拉高其特殊性與獨特性，更能有效照顧國人消化系統健康、提升生活品質。

生展表示，以鼓勵創新與研發為核心的「國家新創獎」，多年來匯聚許多具關鍵技術的企業、以及具深厚研發能量的學研和臨床醫療團隊參與競逐，競爭激烈，能獲此殊榮團隊及產品殊為難得，也是對團隊的研發投入與創新能力最大的肯定。

生技 波蘭

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