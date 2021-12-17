資料未補齊、剛進入審查 三風場釋股案未過關

沃旭能源、達德能源及哥本哈根基礎建設基金（CIP）三家風電開發商今年申請釋股案。能源局表示，沃旭能源釋股案初步無意見、達德能源案則已審過，但兩家都須補資料，CIP正準備展開審查；換言之，三家均未完成釋股。

沃旭能源11月3日宣布，由國際基礎建設投資人加拿大魁北克退休金管理機構（CDPQ）及台灣的「國泰永續私募股權基金」組成之合資公司完成對大彰化東南離岸風場投資，取得該離岸風場一半股權。

但能源局表示，釋股案審查結果為有條件同意，只要在期限內完成補件作業即可視為同意，「但若未於期限內完成補件則失效。」對此，沃旭能源回應，另需補件之處已提呈給經濟部。

允能風場釋股若通過，股權成份將為達德集團母公司（wpd AG）25%、德國控股公司Starwind 27%、泰國電力控股集團EGCO25%，及法商道爾達23%。

關於允能風場釋股案，達德能源董事長王雲怡說，因為該釋股案是「有條件同意」，其中能源局對於允能公司或達德能源提供擔保部分還在釐清，強調達德能源對於釋股案相當積極。

CIP則在7月宣布釋股股給泰國上市能源公司GPSC子公司Global Power Synergy，若通過將為GPSC 持股25%、台灣與全球人壽持股10％、CIP持有股權仍在60％；能源局表示，日前已收到申請，目前正準備召開股權轉移審查會議。