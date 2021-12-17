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離岸風場展延案無人過關 能源局指「這家」還沒來展延

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

今年剩下十餘天，數座離岸風場因疫情及天候影響工程均提出展延，但至今無一核准；沃旭能源應於今年底完成水下基礎同樣因進度延宕可能須展延。但能源局說，迄今尚未收到沃旭能源展延申請，提醒若未及時展延，恐因違反契約挨罰。

對於是否將會申請展延，沃旭能源回應，大彰化風場施工以來，確實因疫情等不可抗力因素遭遇諸多挑戰，「公司正審慎評估並預計於年底前提出展延申請。」

目前申請風電展延案的廠商有達德能源的允能風場一期，以及由麥格理綠投資集團、JERA捷熱能源及上緯新能源合作開發的海能風場；兩案均已是二度展延。

沃旭能源台灣區總經理汪欣潔9月時坦言，因國內疫情升溫、冬天海象差及技術問題，原本規劃今年完成大彰化東南、西南風場水下基礎工程進度延宕，已評估向官方提出展延數月申請。

按照規劃，上述風場均應在2021年完成併網。但依據能源局2019年遴選契約規範，即允許業者可於獲配年度完成至少50 %風機併聯，或100 %水下基礎安裝，並於次年度完成所有風機併聯；上述風場須申請展延是因前述條件都無法達標。

能源局表示，允能風場及海能風場，已經是原則同意，但尚待補期展延實質影響天數等資料才會核可；至於沃旭能原則至今尚未提交展延申請。能源局說，按離岸風電規劃場址競價契約書範本，廠商因不可抗力因素可在期限屆至前90日內提出展延申請，展延期間不扣減履約保證金。

但是如果業者遲遲未申請展延，又未達成契約目標，就視為違反行政契約。政府得按逾期月數，每月扣除履約保證金總額5%違約金，並自履約保證金中加以扣減或執行。

有關於展延補件問題，達德能源表示，均有積極應對，因14日才收到能源局會議紀錄，部分內容還在釐清，預計下周會再回文；記者致電詢問海能風場申請補件狀況，至截稿前未取得回應。

疫情 離岸風電

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