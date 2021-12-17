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拚高階製造中心 機械公會參訪國瑞汽車「TPS與數位化」

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
台灣機械公會理監事及實施TPS的會員企業，至國瑞汽車中壢廠觀摩交流。圖／機械公會提供
台灣機械公會理監事及實施TPS的會員企業，至國瑞汽車中壢廠觀摩交流。圖／機械公會提供

國瑞汽車今（17）日邀請台灣機械公會理監事，以及實施TPS（Toyota Production System）的會員企業至中壢廠觀摩交流。經濟部工業局長呂正華說，TPS是智慧製造的基本功，只有將品質做好，才能往高階製造中心的目標前進。

今天的參訪活動，由公會監事會召集人莊大立、名譽理事長柯拔希帶隊，共有機械設備廠及產學研界的菁英70餘人前往取經；機械業TPS的推手-呂正華，也到場為廠商加油打氣。

莊大立致詞時，特別感謝工業局長呂正華的大力支持，讓TPS真正落實並擴散到產業界。他也感謝國瑞汽車總經理林永裕毫不保留的對機械業開放，將實施工廠管理的經驗傳授給機械業。

呂正華指出，透過工業局這兩年的TPS補助計畫，機械公會辦理多場成果分享活動，讓做TPS的廠商彼此互動交流，分享推動經驗，是非常好的學習活動。今年4月參訪鉅祥公司，而今天則是向TPS的標竿國瑞汽車學習，意義重大。

經濟部工業局在智慧時代的來臨下，認為TPS與數位化兩者己是相輔相成不可分的必要條件。因此在明年的精實管理／TPS補助計畫中，將加入連結數位化的條件。

機械公會協商國瑞汽車，分享國瑞實施「TPS與數位化」的經驗，讓廠商在推動TPS與數位化連結時有參考的指標。林永裕除了立刻首肯，也允諾為大家進行一場「TPS與數位化」的演講。

今天公會除了理監事及專委會會長參加外，2018年與國瑞汽車簽訂合作備忘錄後，第一波媒合輔導成功的3家導入TPS會員，包括全球傳動、精呈科技、健椿工業也都出席觀摩。

另外，2020年及2021年申請經濟部工業局精實管理／TPS的各案計畫主持人也都前來學習。廠商聆聽林永裕演講後再入廠觀摩見學，收獲豐盛，大家都說，對公司的管理發展方向有了更明確的想法。

國瑞汽車毫不保留的對機械業開放，傳授實施工廠管理的經驗。圖／機械公會提供
國瑞汽車毫不保留的對機械業開放，傳授實施工廠管理的經驗。圖／機械公會提供

工業局 經濟部

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