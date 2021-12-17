2021現代財經新聞獎 得獎名單揭曉

財團法人現代財經基金會主辦、世新大學承辦的「2021現代財經新聞獎」今（17）日下午公布得獎名單，今年共有19家媒體、52篇作品參賽，報紙類有七家14篇、雜誌類四家21篇、財經影音類八家17篇。

評審團主任委員黃肇松致詞時表示，疫情衝擊影響所及，有關新冠疫情下的財經面深入報導和專題製作仍是今年參賽作品大宗，包括報紙類三件、雜誌類五件、影音類八件，呈現患難中有關懷，艱困時給溫情的媒體作為，相當可貴。

報紙類首獎得主，經濟日報團隊致詞時表示，感謝評審團把首獎給了《疫情下的弱勢悲歌》，「不是因為我們的文筆、角度、照片還是什麼比其他同業要好，而是面臨新冠疫情這個百年遽變，有人丟了工作、有人沒了事業、有人陷入負債、有人從此無法翻身；財經媒體能夠幫些什麼，評審團感受到我們的憂慮與關懷，鞭策我們勿忘初衷」。

經濟日報團隊當下也表示，為了感謝主辦單位與評審團的用心，團隊成員決定，把10萬元首獎獎金全部捐出，其中5萬元給財團法人新竹縣天主教世光教養院附設拙茁家園，幫小朋友籌措更新交通車所需款項；另外的5萬元給社團法人台灣芒草心慈善協會，希望她們開設給女性無家者的中繼租屋自立提住方案，實驗之路能夠順利。

以下為各類獎項的得獎名單：