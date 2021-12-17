2021現代財經新聞獎 得獎名單揭曉
財團法人現代財經基金會主辦、世新大學承辦的「2021現代財經新聞獎」今（17）日下午公布得獎名單，今年共有19家媒體、52篇作品參賽，報紙類有七家14篇、雜誌類四家21篇、財經影音類八家17篇。
評審團主任委員黃肇松致詞時表示，疫情衝擊影響所及，有關新冠疫情下的財經面深入報導和專題製作仍是今年參賽作品大宗，包括報紙類三件、雜誌類五件、影音類八件，呈現患難中有關懷，艱困時給溫情的媒體作為，相當可貴。
報紙類首獎得主，經濟日報團隊致詞時表示，感謝評審團把首獎給了《疫情下的弱勢悲歌》，「不是因為我們的文筆、角度、照片還是什麼比其他同業要好，而是面臨新冠疫情這個百年遽變，有人丟了工作、有人沒了事業、有人陷入負債、有人從此無法翻身；財經媒體能夠幫些什麼，評審團感受到我們的憂慮與關懷，鞭策我們勿忘初衷」。
經濟日報團隊當下也表示，為了感謝主辦單位與評審團的用心，團隊成員決定，把10萬元首獎獎金全部捐出，其中5萬元給財團法人新竹縣天主教世光教養院附設拙茁家園，幫小朋友籌措更新交通車所需款項；另外的5萬元給社團法人台灣芒草心慈善協會，希望她們開設給女性無家者的中繼租屋自立提住方案，實驗之路能夠順利。
以下為各類獎項的得獎名單：
一、財經新聞報導獎－報紙
首獎，滑梯社會：疫情下的弱勢悲歌／林聰毅、劉秀珍、江睿智、陳怡慈／經濟日報
優等，從「近零」到「淨零」／黃昭勇、高偉倫、吳培弘、王茜穎、鄭宇茹、陳亭妤、阮怡婷、陳鵬宇／CSR＠天下頻道
佳作，《搶救缺電大作戰》系列報導／呂雪彗、張慧玲、蕭美惠、于國欽、蘇秀慧、譚淑珍、邱琮皓、彭媁琳、林昱均、馮建棨、陳穎芃、鄭勝得／工商時報
佳作，晶片霸業新賽局 翻轉百年汽車工業-電動車供應鏈崛起／潘姿羽、張建中、廖禹揚、梁珮綺、韓婷婷、鍾榮峰、潘羿菁／中央通訊社
二、財經新聞報導獎－雜誌
首獎，勞動基金弊案揭密系列／劉俞青、王海咪、朱晉輝／今周刊
優等，25萬人才返鄉 台灣關鍵時刻／蔡靚萱、侯良儒、曠文琪、陳宗怡、潘思辰、李佳靜／商業周刊
佳作，圈地．卡位．充電戰／林鳳琪、王昱翔／遠見雜誌
佳作，公司治理系列／劉俞青、黃煒軒、呂玨陞、吳佳穎／今周刊
三、影音財經專題獎
首獎，支付新世代-迎戰數位金融浪潮／賴家瑩、傅秀玉、張皓普、王為璜／非凡電視台
優等，疫情經濟學／陳汎瑜、李婉婷、李宇承、林瑋茜、鄭至惟／華視
佳作，不減碳就出局 氣候賽局激發台灣綠經濟／樂嘉妮、林乃絹、葉怡瑩、吳宜靜、黃柏崴、蘇弘杰、吳宗哲、林德熙／鏡電視
佳作，新聞思想啟-邁向5G時代／王欣怡、謝安安、王詩雅、梁芳瑜、陳文枋、黃裕發、賴志豪／壹電視
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