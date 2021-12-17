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逾10次協商 富邦金與日盛金員工今日終達成安置協議

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
歷經逾十次以上協商，富邦金於17日與日盛金針對合併後員工安置方案主要條件達成初步協商共識。圖／聯合報系資料照
歷經逾十次以上協商，富邦金於17日與日盛金針對合併後員工安置方案主要條件達成初步協商共識。圖／聯合報系資料照

歷經半年逾十次以上之正式與非正式之協商，富邦金（2881）於今（17）日與日盛金（5820）終於針對合併後員工安置方案主要條件達成初步協商共識，為富邦金控併購日盛金控後之勞資關係奠定基礎，邁入新里程碑。會後並由日盛銀行工會與富邦金控、日盛金控及全金聯共同發布說明協商過程及結果，後續將待雙方分別提請日盛銀行董事會核議、日盛銀行工會會員代表大會通過後即完備程序，員工安置方案正式生效。

在勞動部、臺北市政府勞動局見證下，日盛銀行工會與富邦金控、日盛金控自今年7月啟動員工權益議題的協商。富邦金強調，此次協商會議續由全金聯理事長鍾馥吉、秘書長韓仕賢擔任主席，日盛銀行工會與富邦金控、日盛金控各協商代表就員工安置方案主要條件達成初步共識，其中包括給予3年工作保障期間，在合併後3年內均不會因合併予以裁員或資遣；優離退條件中，針對符合勞基法自請退休條件者，加發5個月平均工資，另外規劃3個月留任獎金，給予留任同仁額外的肯定及鼓勵。

富邦金控併購日盛金控係國內首件金金併案例，有關員工權益事項之協商結果，受到各界持續關注。日盛銀行工會與富邦金控、日盛金控均表示，在秉持誠信協商原則下，今日協商共識是立基於兼顧客戶服務及員工權益的基礎上，方能對員工安置方案主要條件達成共識，同時感謝勞動部、臺北市政府勞動局的指導，以及全金聯主持協商會議及居間協調，促進勞資雙方協商，共同完成首件金金併勞資協商之階段性任務。

富邦金控表示，富邦一向視員工為公司最重要的資產，並持續致力提升員工福利，長期以來也與企業工會組織均維持良好的互動關係，且率先民營金控於2015年與工會簽訂台北富邦銀行及富邦證券、富邦產險、富邦期貨之團體協約，並獲得勞動部頒獎表揚。富邦金控自今年7月以來提前啟動與日盛銀行工會、日盛金控工會進行員工權益議題協商，今日與日盛銀行工會就員工安置方案達成初步共識，感謝日盛銀行工會協商代表盡心盡力參與協商討論，為首宗金金合併寫下勞資和諧新頁。同時，富邦金控、日盛金控仍持續與日盛金控工會進行員工安置方案協商，將秉持一貫的態度積極協商，以期儘速達成共識，創造勞資雙贏。

日盛銀行工會則表示，工會在今年2月正式成立後，即推選協商代表並提出與資方協商團體協約（包含員工安置計畫）之要求，以期保障日後留任員工之工作權益及不留任員工之優離退方案，後續將依法召開會員代表大會提案討論員工安置方案，待通過後正式生效，也籲請主管機關及上級工會全金聯持續關注日盛銀行員工的勞動權益日後得以充分保障。

全金聯強調，肯定勞資雙方能夠透過多次協商討論及對話的方式，於今日達成員工安置方案之初步共識，也樹立金融業集體勞資關係表現的良好示範。

金聯 富邦金

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