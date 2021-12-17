台灣首部商用電動三輪車掛牌量產 2022年全面投入物流

國內首輛合法商用電動三輪車掛牌並在今天宣布正式量產，行政院副院長沈榮津出席見證表示，這輛商用電動三輪車整合機車產業及電池系統，打造後疫情時間配送物流和郵便車的需求上，很有眼光，讚！台南市長黃偉哲也出席表示肯定，可應用在果菜市場的搬運車、市區巷弄消防車、農用搬運車上，提昇綠能環保。

威剛科技跨足電動車，旗下品牌威速登金卡多量產下線典禮今天在協力廠商宏佳騰台南總部舉行，沈榮津、黃偉哲、立委郭國文、林宜瑾，合作夥伴Gogoro Network總經理潘璟倫及多家電動車上下游業者均出席見證，金卡多已取得政府認證及核發牌照，今天也展示電動車EQM-0001車牌。

沈榮津表示，商用動動車加入全台物流領域後，可有效協助中央和地方政府落實節能減碳，同時也協助全國電商及物流業者的效率與降低成本。

這輛電動商用車可載重達200公斤，容積800公升，時速80公里、有強爬坡力、續航力117公里，具有零排放、低噪音、安全特點，有保溫熱食及冷鏈餐飲與換電方便等特色。不只載貨，還可以載人。女生也可以騎乘操作自如，每輛訂價26萬8千元，已有不少物流業者下訂單。