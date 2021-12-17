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公投日跨夜班如何給薪？ 勞工局列5大情況方便勞資計算

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局輔導雇主公投日依法要讓勞工休假、工資照給。圖／勞工局提供
台南市勞工局輔導雇主公投日依法要讓勞工休假、工資照給。圖／勞工局提供

中央選舉委員會原定今年8月28日舉行全國性公民投票，因受COVID-19疫情影響，改在12月18日周六辦理。

台南市勞工局提醒，為保障具投票權勞工得以行使權利，勞動部前已指定公民投票日為勞動基準法第37條所定放假日，12月18日公民投票日當日，具有投票權且原屬工作日的勞工，雇主應依法讓勞工放假一日，工資照給；具投票權但當日原屬勞工的休息日或例假者，勞工本得於當日行使投票權，不另外給假。如雇主因應業務需要，須使勞工於當日出勤，雇主亦應依法計算出勤工資。

勞工局長王鑫基表示，因受COVID-19疫情影響，中選會公布公投投票日由原定今年8月28日改定於12月18日舉行，因此具有投票權人仍以原投票日(8月28日)有投票權資格者為限。公民投票日為勞動基準法第37條中所定的中央主管機關指定應放假日，放假時間為當日0時至24時止，凡具有投票權者，雇主均應依法給薪給假。

他說，如雇主因應業務需要，須使勞工於當日出勤，雇主亦應依法計算出勤工資。由於投票權僅能在投票當日行使，性質與一般國定假日不同，因此，投票日不得再與其他工作日對調實施。

為協助事業單位更了解相關規定，勞工局職安健康處列舉以下幾種情形，供事業單位於計算薪資時參考。

一、該日為「原定工作日」，則具有投票資格之勞工，雇主應予給薪及給假。如欲使勞工出勤時，應注意不得妨礙其投票權的行使，而出勤時數雇主應另加倍發給工資。

二、該日為「原定休息日」，勞工原本即無出勤義務，雇主不用再行給予補假。惟如當日雇主有使勞工出勤，除不得妨礙投票權利行使，其出勤時數除應計入每月加班時數計算外，應再依休息日出勤工資計給。

三、勞工為「前一日(17日)」中、夜班人員，跨至18日0時「後」之出勤時數，雇主應加倍發給工資。如該班次有正常工時以外加班之情形，應以1.34倍或1.67倍以上標準發給延時工資。

四、勞工為「當日(18日)」之中、夜班人員，則於該日24時「前」出勤時數，雇主應另加倍發給。

五、「當日(18日)」為勞工例假日，雇主除應照給工資外，應特別注意，除有天災、事變或突發事件等情形外，雇主不得使勞工出勤。

台南市職安健康處處長李炫昌提醒，雇主未依法給假或給薪者，可處新台幣2萬元以上，100萬元以下之罰鍰，並應補給工資。另近期也有事業單位來電詢問擔任選務工作的勞工，在講習及投票期間應如何給假疑義，現行勞動法令中，尚未有勞工擔任選舉、罷免或公民投票之投開票所工作人員時，雇主應給予公假之規定，但從事選務工作屬公益之性質，仍鼓勵事業單位給予有擔任選務工作之勞工朋友，於事後有休憩機會，以利體力恢復。

勞工局 公投

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