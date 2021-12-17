籲勞基法修法 勞團喊「工會沒得不同意 工人變沒力」

大法官釋字807在今年8月宣告勞基法第49條第1項限制女性夜間工作違憲，迄今已過近4個月，桃園市產業總工會今赴民進黨中央黨部前陳抗高喊「工會沒得不同意，台灣工人變沒力」，指勞基法原本對女性夜間工作保護、變形工時、加班時數上限均設有工會同意權機制，女夜相關條文失效後，等於讓保護機制落入空窗期，勞團呼籲修法方向應保障不分性別勞工都有夜間工作保護，並保留工會同意權。

桃產總表示，個別勞工在勞雇關係中的經濟地位相對弱勢，需要透過團結、組織工會，以和雇主進行對等的集體談判，因此勞基法針對女性夜間工作保護（第49條）、變形工時（第30條）、加班時數上限（第32條）等均設有工會同意權的機制，但自釋字第807號釋憲書宣告女夜相關條文因有違性別平等而失效後，勞權保護機制落入空窗期。

桃園市產業總工會秘書長邱宇弘表示，勞團已召開多次記者會，要求主管機關勞動部儘速修法，各黨派立委也都有提出進步的修法版本，表態支持不分性別勞工都應有夜間工會保障，並且應保留工會同意權，但至今已快4個月，勞動部卻遲遲未提出修法版本，更不對是否保留工會同意權做出明確表態。

邱宇弘說，明天就是公投日，公民投票是台灣人集體選擇支持或修訂重大政策的民主表現，對此，民進黨高呼「四個不同意、台灣更有力」，但在台灣勞動現場上，工人行使勞動權利卻變得愈來愈困難，因此今天特別來到民進黨中央黨部前，呼籲民進黨應支持進步修法版本，表態支持保留工會同意權，不要在高喊「台灣更有力」的同時卻排除台灣工人，否則將使勞動人權愈來愈沒力。