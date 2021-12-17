央行總裁楊金龍：台灣屬短期通膨 與美國情況不同

美國聯準會（Fed）已經改口，此次美國通膨不是暫時，台灣央行總裁楊金龍昨（16）日仍不願改變看法，認為台灣通膨仍屬於短期，且與過去比較，通膨率尚在可控制範圍，「台灣與美國的通膨情況，並不相同」，台灣CPI年增率不會如美國持續大幅走高。

楊金龍進一步解釋，台灣物價上漲主要來自供給面因素的衝擊，因此通膨率相對溫和，且台灣並沒有美國供應鏈瓶頸以及塞港問題，新台幣升值更有助於緩和物價上漲，現階段台灣供給與需求仍然正常。

楊金龍說，今年國內面對原物料價高漲的輸入性通膨壓力，並不至於重演1970年代、1990年前後通膨率大幅攀升情節，因台灣近年薪資溫和成長，不太可能引起「薪資-物價螺旋上升」。

美國聯準會（Fed）已經在最新聲明中，刪除「通膨是暫時性」。

台灣通膨升溫，民眾感切甚深，但央行此次在理監事會議中，以8頁解釋台美物價情勢差異，兩者通膨並不相同。

楊金龍認為，以美國通膨而言，受到三大因素影響。第一，受到經濟活動重啟，需求大增，但勞動市場缺供，導致報酬明顯上揚；第二，貨運輸入港口以及陸上物流不暢通；第三，發生晶片短缺等供應鏈瓶頸。

楊金龍說，美國近幾個月陸續遇到感恩節、聖誕節旺季，需求龐大，但美國多數民生物品，都是由亞洲過去，在訂單湧現後，船隻進港受到起降設施非自動化影響，加以勞動力嚴重失衡，讓美國大量進口民生物品塞到甚至在港外。

但台灣的勞動市場供需不像美國嚴重失衡，平均薪資增幅溫和，整體物價漲幅相對歐美國家溫和，陸上物流順暢，加以國內政府發放振興券金額相對美國小，對國內物價影響有限。

而為何物價上漲，民眾感受與官方統計有落差？楊金龍解釋，主因民眾對於購買頻率較高的商品，例如部分民生物資以及餐飲價格調漲，民眾感受較深，央行亦感同身受，因為「連麥當勞都上漲了」，但行政院穩定物價小組已經積極啟動平穩物價機制，將有助於達到穩定物價效果。