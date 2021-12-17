央行總裁楊金龍：國內外經濟前景具四大不確定性

央行總裁楊金龍昨（16）日示警，國內外經濟前景仍具備四大不確定性因素，包含肺炎疫情、美國提早升息、中國大陸經濟下行風險，以及美中競爭態勢，這些風險一旦實現，將拖累全球經濟成長，要密切關注。

其中，最為擔心的是，若美國聯準會（Fed）更早緊縮貨幣政策，帶動其他主要國家跟進，恐引發金融市場大幅波動，

市場之所以可能將美國提早升息，列為最大黑天鵝或灰犀牛可能性，楊金龍解釋，假設美國物價持續上漲，以及通膨壓力持續升溫，美國提早升息，新興市場經濟體將可能面臨資本大量外流，以及借貸成本攀升。

第二項不確定因素，在於關注新冠肺炎變種病毒發展。楊金龍解釋，假設變種病毒大舉擴散，多數經濟重啟嚴格防疫管制措施，將影響全球生產以及供應、阻礙貿易，並不利於經濟復甦。

至於台灣的疫情控管，楊金龍認為，必須關注國內疫苗第二劑覆蓋率，可能影響警戒管制程度，與何時開放邊境等，以上的鬆綁或緊縮，都將影響國內經濟擴增力道。

第三項，楊金龍提醒，中國大陸經濟也是下行風險。因中國大陸擴大監管措施，且多家指標房地產企業陷入財務危機，均將衝擊金融以及相關產業，不利其經濟發展。

限電可能性也是必須注意的風險。楊金龍說，冬季為用電高峰，假設中國再度限電，導致製造業產能中斷，將衝擊中國大陸經濟活動外，也將影響全球供應鏈運行。

第四項則須關注美中維持競爭態勢，包括在貿易、科技等領域競爭態勢延續，對全球供應鏈以及經濟復甦帶來不確定性。

另外，也得關注氣候變遷風險升溫。楊金龍說，近年不穩定的降雨以及降雪，與溫度攀升等極端天氣，將可能影響農作物正常生長，導致其價格走揚，並將使得原油生產與運輸中斷，推升能源價格，加劇通膨壓力。