零碳未來 引爆百兆投資商機

富蘭克林潔淨能源ETF 將於2022年1月3日~2022年1月5日開始募集，最低只要2萬元就能搭上未來幾十年的趨勢順風車。

富蘭克林潔淨能源ETF ( 00899 )，主要追蹤標普全球潔淨能源精選指數(S＆P Global Clean Energy Select Index)，並透過市值與流動性先篩選出以潔淨能源為基礎的大型企業，搭配相關度評分、碳足跡聚焦於潔淨能源高度相關的30檔標的來追蹤。產業聚焦於太陽能(34.4%)、多元再生能源(29.8%)、風力(15.2%)、氫能源(11.8%)、水力、地熱、生質燃料等，致力於減碳相關領域，讓投資人在享受長期投資獲利的同時，也能為地球盡一份心力。

多數人對於「潔淨能源」這個名詞可能還很陌生，事實上，潔淨能源主要分為兩個層面來看，一個是可再生能源，取之於大自然的能源，不用擔心會有用完的一天；另一個則是綠色能源，強調不會排放汙染物的能源，例如低碳排放。如：水力發電、風能、太陽能、地熱能、海洋能、生質能(沼氣)等，都屬於潔淨能源的一種。

近期落幕的第26屆聯合國氣候變遷大會 （COP26），「2050 淨零碳排」已是全球共識，目前已有超過 130 個國家響應淨零碳排目標，涵蓋全球近 9 成碳排放與經濟產值。其中，美國宣示2050年太陽能供應近半電力，中國宣布 2060 年達到碳中和，巴西及南韓分別將2030減排目標提升至 50% 及 40%。(資料來源：IEA Net Zero by 2050，2021/5)

再者，過去十年以來，潔淨能源成本已降至可與石化燃料匹敵水準，包括：太陽能光伏、離岸風力、在岸風力等潔淨能源，成本的下降將加速未來十年能源轉型以及吸引資金投入。預估 2021~ 2050 年能源轉型投資年平均 3.8 兆美元，總計到 2050 年能源轉型投資需求近 120 兆美元(不含石化與核能投資)。

近期多家金融機構發表 2022 年投資展望，產業亮點除了有電動車、元宇宙之外，潔淨能源更是不可少的投資趨勢。因為全球主要國家已經達成「2050」淨零碳排的目標共識，勢必要減少石化燃料等會威脅氣候的能源使用量，進而大幅提升潔淨能源的需求比重，因此，無論是政策面還是需求面，長期布局潔淨能源的投資機會，將會是一個不錯的選擇。