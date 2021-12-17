日經：防止敏感技術外流 台灣將限制科技公司出售大陸資產

台灣監管機搆據稱很快將發佈新規，阻止當地科技公司出售其在中國大陸的子公司或其他資產，這是當地政府防止半導體等敏感技術洩露給中國大陸的最新舉措。

據《日經亞洲》報導，一位台灣投資審議委員會官員透露，一項旨在保護當地有價值的晶片技術的法規將在周五被送至台灣行政院進行進一步審查，最早將在今年年底前或明年1月生效。

這項新規規定，台灣企業計劃出售或處置在中國大陸的任何資產（包括工廠或子公司）給當地同行或其他買家時，需要申請該部門批准，因為此舉可能涉及敏感技術的轉移。目前的法規只要求企業在進行此類交易時向有關部門通報。

據悉，當前台灣企業在中國大陸的投資，包括在當地設立子公司，都必須得到中國大陸證監會的批准。不過，在初始投資之後的任何所有權變更都不需要獲得此類批准。在兩岸關系日益緊張之際，這種現狀引發了對技術洩露的擔憂。

與此同時，台灣司法部門和大陸事務委員會正在起草新的法規，鼓勵人們不為對岸的公司工作，以防止專業人員向中國大陸、香港和澳門地區等地洩露商業秘密和關鍵技術。

根據這項草案，任何自有項目曾得到政府資助的專業人士，如果想去中國大陸旅遊，必須獲得批准。一些科技公司高層擔心，這一範圍將過於寬泛和模糊，可能會影響行業公司在政府資助的研發項目中開展合作的意願，並阻礙未來整體技術的進步。

過去幾年，許多台灣科技公司出售了其在中國大陸的子公司。領先的電源管理解決方案供應商Lite-On在2017年將其位於中國蘇州的固態硬體存儲子公司51%的股份出售給了紫光集團，其餘股份於今年6月出售給了當地一家投資公司。

去年，領先的iPhone金屬外殼供應商可成科技將其工廠出售給了中國大陸科技供應商藍思科技，而iPhone組裝商緯創將其在崑山的工廠出售給了中國大陸新興電子產品代工巨頭立訊精密。

全球封測龍頭日月光投控則是最新的例子。本月早些時候，公司將其在中國大陸兩家子公司的股份出售給了智路資本。

「我們注意到現行法律體系存在漏洞，需要修補，」台灣經濟部投資審議委員會發言人呂貞慧對《日經亞洲》表示。「雖然可成科技和緯創的技術密集度較低，但這些例子揭示了未來可能存在敏感技術洩漏的漏洞。」

呂貞慧表示，一個專門的部門將負責更密切地關注涉及「晶片製造、晶片封裝和測試以及面板」等技術的交易。