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工具機公會理事長提缺船 王美花：美國塞港未解難順暢

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
經濟部長王美花說，美國的塞港解決不了的話，要順暢就非常困難，但這不妨礙現在接單的狀況。記者黃寅／攝影
經濟部長王美花說，美國的塞港解決不了的話，要順暢就非常困難，但這不妨礙現在接單的狀況。記者黃寅／攝影

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲，今天在會員大會致詞時，面對蔡英文總統出席下，公開呼籲政府應在台灣百年來最受國際重視的此刻，與國際結盟，擴大合作機會，跟各國簽定國際貿易協定，「這才是台灣最大的競爭力」他並指名台灣應加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）且一連說了兩次「非常、非常」重要。隨後蔡英文也在演說中闡釋了加入CPTPP是政府正努力去做的，且說美豬進口不能走回頭路。

許文憲致詞時引用台語古諺說：「一時風駛一時船」表示政府的政策很重要，會影響台灣的產業發展，而目前是台灣受到國際重視、最友好的時期，歐美都跟台灣進行深入的互訪和交流，這是台灣民主價值的展現，更應好好把握，與國際社會結盟。

他說，台灣是出口導向，互惠的國際貿易協定可以協助台灣降低關稅的障礙和阻力，我們必須加入CPTPP，這是非常、非常重要。他強調，現在我們已經在國際夾縫中求生存，千萬不要讓美麗的寶島變成失落的孤島，所以政府和產業一定要「相挺」做伙向前行。

許文憲語末還說，「我有5個不同意，第5個就是我不同意你啦」、「去投什麼知道啦，哄！這個很重要」台灣的未來前途在我們百姓的手上，政府有好的政策，需要我們企業和民間合力，才能創造台灣的價值，跟國際接軌。但至於什麼是第5個不同意，他則未進一步說明。

許文憲也在會中說，今年產業有5缺，缺料、缺工、缺船、缺水、缺疫苗，所幸政府有完善的防疫政策與全力支持，以及在所有會員廠商努力下，今年工具機全年出口還是成長30%。如果，明年匯率、航運和原物料能維持穩定，工具機出口還是會繼續成長。

經濟部長王美花說，對許文憲提到的問題聽到了，會努力克服，但對於國際性的問題，像是船的費用很貴的問題，到現在仍無解，她每天在看，美國的塞港解決不了的話，要順暢就非常困難，但這不妨礙現在接單的狀況。

台中市副市長令狐榮達也說，今年在盧秀燕市長和市府團隊努力下，順利克服了缺水的問題，未來還會全力與業界一起打拚，解決各項問題；台中市國際會展中心目前一切進行順利，預計在2023年完工、2025年營運。

台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲，今天在會員大會致詞時，面對蔡英文總統出席下，公開呼籲政府應在台灣百年來最受國際重視的此刻，與國際結盟，擴大合作機會，跟各國簽定國際貿易協定。記者黃寅／攝影
台灣工具機暨零組件工業同業公會理事長許文憲，今天在會員大會致詞時，面對蔡英文總統出席下，公開呼籲政府應在台灣百年來最受國際重視的此刻，與國際結盟，擴大合作機會，跟各國簽定國際貿易協定。記者黃寅／攝影

工具機 CPTPP 缺水

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