國發基金天使方案帶動投資逾77億 龔明鑫：很快破百億

國發會主委龔明鑫今（16）日指出，創業天使投資方案自2018年5月推動至今，國發基金核准投資金額已達23.59億元，帶動天使投資人及其它民間投資人共同挹注新創事業約53.67億元，促進新創產業總投資額逾77.26億元，希望很快能破百億元大關。

此外，龔明鑫也指出，從2018到2020年間，國發基金共投了96個案子、投資金額約12億元，去年大幅擴大投資，金額已成長至23.59億元，這部分額度加碼沒問題，現已加到50億元，總統蔡英文也允諾，加到100億元都沒問題。

行政院國發基金今舉行「創業天使投資案投資成果記者會」，龔明鑫說，近一、二年大家很關心獨角獸，台灣市場較小，養出獨角獸不容易，但現在已經有新創公司沛星互動科技（Appier）在日本上市，91APP則在本國上市，Gogoro則預計在美國那斯達克上市，這些都是我們養出來的獨角獸，台灣不要妄自菲薄。

此外，龔明鑫也提到，國發基金除新創天使投資，今年在本土疫情爆發下，疫情期間也給獲認定的新創業者優惠貸款，透過加碼融資方案給予補助，這部分已協助768家業者、金額逾80億元，盼協助新創業者度過難關；目前疫情已慢慢淡化，全球都漸漸獲得控制，新創團隊可做一些起步，創投公會也要加快速度推進成效。

創投公會理事長邱德成則提到，目前保險公司資金規模有30幾兆，但僅投入300億元在新創與創投，只有0.1%，而法律規定有10%可作為專案投資，還有空間，他說，若國內保險資金能挹注到新創進行長期投資，對新創是莫大鼓勵，創投與新創也要爭取保險公司資金投資。

國發會表示，國發基金投資產業涵蓋通訊應用、邊緣運算、資安、區塊鏈、預防醫學、電子商務、文創休閒、人工智慧、線上教育、生技醫材、農業科技、綠能環保等產業。